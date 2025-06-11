Shaman выпустил конкурсную песню для «Интервидения»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил новую песню под названием «Прямо по сердцу». Именно с этой композицией он будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Песня уже появилась на цифровых музыкальных площадках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Анна Ким/РИА Новости

О выходе трека сообщил в своем Telegram-канале его автор и продюсер Максим Фадеев. Он подчеркнул, что возлагает на песню большие надежды:

«С этой песней Ярослав представит Россию на конкурсе "Интервидение". Я надеюсь, что эта песня станет нужной, и к ней будут обращаться снова и снова», — написал Фадеев.

По словам продюсера, композиция изначально создавалась специально для участия в международном конкурсе, но не под конкретного исполнителя. О выборе именно этой версии он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — отметил Фадеев.

Новая песня «Прямо по сердцу» продолжает стиль Shaman, сочетая патетичное звучание и выразительную вокальную подачу, ставшие его визитной карточкой. Премьеру трека с интересом восприняли поклонники артиста, ожидая яркого выступления на «Интервидении».