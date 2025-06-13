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13.06.2025, 11:15

Соседов рассказал, почему SHAMANа терпеть не могут в отечественном шоу-бизнесе

Новости Мира 0 4 017

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился откровенным мнением о закулисной атмосфере в российском шоу-бизнесе, а также рассказал, почему певец SHAMAN стал объектом негатива со стороны коллег по цеху, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: @starhitru
Фото: @starhitru

«Клубок змей»: Соседов о лицемерии в мире звезд

По словам Соседова, внешне дружелюбные отношения между артистами — не более чем показная игра. Он отметил, что за кулисами царит зависть, интриги и сплетни:

«Все эти объятия и улыбки — сплошное лицемерие. А за спиной — клубок змей. Я сам это видел», — заявил критик.

Он подчеркнул, что звезды часто распространяют слухи друг о друге, притворяясь доброжелательными лишь на публике.

Почему SHAMAN не вписывается в тусовку

Особое внимание критик уделил отношению индустрии к певцу SHAMAN. По мнению Соседова, причина антипатии со стороны коллег — в наличии мощной государственной поддержки, которой лишены большинство артистов:

  • SHAMAN получает щедрое финансирование;

  • многие хотели бы оказаться на его месте;

  • раздражение вызывает не столько его творчество, сколько «привилегированное положение».

Соседов отметил, что зависть и отсутствие равных условий создают враждебное отношение:

«У кого нет господдержки, те называют его "кремлевским соловьем"», — пояснил он.

SHAMAN представит Россию на «Интервидении»

Ранее стало известно, что SHAMAN станет участником международного музыкального конкурса «Интервидение», который пройдет в 2025 году. Это еще больше укрепляет его статус одного из главных «официальных» лиц российской эстрады, что может дополнительно усиливать раздражение со стороны коллег.

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