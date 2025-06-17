Маск опубликовал результат теста на наркотики после обвинений в их употреблении

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал результаты лабораторного теста на наличие наркотических веществ. Как сообщил сам бизнесмен на своей странице в соцсети X, все показатели оказались отрицательными, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

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Согласно опубликованному отчету, проведенные лабораторные исследования не выявили следов каких-либо запрещенных веществ в организме предпринимателя. Маск предоставил данные анализов в ответ на обвинения в употреблении наркотиков, озвученные американскими СМИ.

Обвинения The New York Times

Со ссылкой на источники газета утверждала, что Маск употреблял наркотики

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на собственные источники утверждалось, что Маск якобы систематически употреблял психоактивные вещества, в том числе кетамин, экстази и галлюциногенные грибы. По данным газеты, это происходило во время избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Также отмечалось, что после вхождения Маска в состав администрации Трампа, где он курирует работу так называемого ведомства по повышению эффективности управления (DOGE), неясно, продолжал ли он принимать запрещённые препараты.

Ответ Маска: обвинения — ложь

Предприниматель отрицает все обвинения и требует опровержения

Илон Маск категорически отверг обвинения, заявив, что публикации The New York Times не соответствуют действительности и являются примером распространения ложной информации. Чтобы опровергнуть слухи, он публично опубликовал отчет с результатами анализа, подчеркивая свою приверженность к честности и прозрачности.