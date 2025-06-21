Собчак одной фразой описала Талызину

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала кончину народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, назвав её великой актрисой. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём Telegram-канале, выразив соболезнования родным и поклонникам артистки.

Свой пост Собчак сопроводила архивными видеофрагментами из театральных постановок и фильмов с участием Валентины Талызиной.

Великая была актриса. Светлая память, - кратко написала она.

О смерти Валентины Илларионовны Талызиной стало известно 21 июня. Актриса ушла из жизни на 91-м году. Зрителям она запомнилась по ролям в таких советских и российских фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России» и многих других.

Церемония прощания с актрисой пройдёт в Театре имени Моссовета. Дата проведения мероприятия будет объявлена позднее.

Актриса Светлана Немоляева, комментируя утрату, назвала Валентину Талызину неординарной личностью. Она отметила, что была знакома с ней с молодости и подчеркнула, что вместе с Талызиной уходит целое поколение выдающихся актёров, ставших гордостью и радостью отечественного театра и кинематографа.