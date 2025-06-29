«Мать геев возомнила»: Цыганова о претензиях Пугачевой к Резнику

Певица Виктория Цыганова резко отреагировала на слова Аллы Пугачёвой, которая обвинила поэта Илью Резника в трусости и предательстве. В своем Telegram-канале Цыганова раскритиковала поведение Примадонны и назвала её предателем родины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: НТВ/YouTube

«Предатели родины» и позиция Резника

Цыганова заявила, что настоящие предатели, по ее мнению, «живут на другой планете», и выразила недоумение, почему Пугачева обрушилась с такими обвинениями на Резника. Певица подчеркнула, что композитор является верующим человеком, любит Россию и оказывает поддержку бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Обвинения в сторону Пугачевой

Артистка напомнила, что Алла Пугачева сама покинула Россию в непростой для страны период, уехав сначала в Израиль, а затем на Кипр. По мнению Цыгановой, это свидетельствует о предательской позиции Пугачевой по отношению к родине.

«Мать геев» и требования к коллегам

Виктория Цыганова заявила, что Пугачева, по ее выражению, «мать геев», возомнила себя негласным лидером российского шоу-бизнеса и ожидала от коллег публичных поздравлений с днем рождения как проявления их лояльности. По словам певицы, Резник, поздравивший Примадонну лишь в частном порядке как «бывшую подругу», а не «королеву сцены», вызвал тем самым ее гнев и поток оскорблений.

О двойном гражданстве и предательстве

Цыганова подчеркнула, что рассуждения о трусости и предательстве со стороны артистки с двойным гражданством, покинувшей страну в сложное время, выглядят особенно лицемерно. Она добавила, что истинное величие артиста заключается не в популярности или вокальных данных, а в способности мыслить «правильно» и стремиться к добрым поступкам.

Риторический вопрос об «Усах»

В завершение своего обращения Виктория Цыганова с иронией поинтересовалась, считает ли Пугачева «Усы, целующие ей ручки» также трусами и предателями, и осведомлены ли эти «Усы» о такой позиции великой артистки.