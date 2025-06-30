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29.06.2025, 19:39

Несовершеннолетний сын Кадырова женился

Новости Мира 0 346

Свадьба 17-летнего Адама Кадырова, сына главы Чечни, прошла в Ахмат-Юрте при усиленных мерах безопасности и с личным поздравлением от президента России Владимира Путина, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: @dustum/Instagram
Фото: @dustum/Instagram

В Чечне 17-летний сын главы республики Адам Кадыров женился на внучке ближайшего соратника Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. Как сообщает «Кавказ.Реалии», торжество состоялось 28 июня в родовом селе семьи Кадыровых Ахмат-Юрте (бывший Центорой).

Старшая сестра Адама Айшат Кадырова сообщила, что избранницу зовут Медни. Девушка также родом из Ахмат-Юрта, где проживают многие представители влиятельной семьи.

В день свадьбы в республике были усилены меры безопасности, а дороги перекрыли. Для сопровождения свадебного кортежа были привлечены сотрудники ГИБДД со всей Чечни.

Факт бракосочетания подтвердил Рамзан Кадыров, опубликовав в своем Telegram-канале сообщение, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за личное поздравление сына.

Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить Вам глубочайшую благодарность за Ваше личное поздравление внука Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь, - написал Кадыров.

В Telegram-канале ВЧК-ОГПУ также были опубликованы фотографии с торжества. Эксперты источника обратили внимание, что на руке Адама Кадырова были часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, инкрустированные 320 бриллиантами, стоимость которых оценивается в 27,7 млн долларов.

Согласно статье 13 Семейного кодекса РФ, минимальный брачный возраст установлен в 18 лет. Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить вступление в брак с 16 лет по просьбе молодых людей.

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