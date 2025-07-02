Невеста Лепса обвинила Боню в проституции за €3 тысячи

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба публично обрушилась с критикой на блогершу Викторию Боню после ее высказываний о финансовых проблемах семьи Кибы. В своем обращении Киба резко поставила под сомнение право Бони обсуждать ее семью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: avrorakiba/Instagram

В своем Instagram (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) Аврора Киба написала:

«Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за €3 тыс., имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?»

По словам невесты известного певца, в светских кругах Москвы давно известно о подобных фактах из жизни Бони, и это якобы не слухи.

«Моя семья — мое всё»: Киба обвинила Боню в клевете

Аврора подчеркнула, что не позволит никому оскорблять ее близких, и призвала Боню разобраться в собственной жизни, прежде чем распространять негативные высказывания в чужой адрес.

«Моя семья — мое все!» — резюмировала девушка.

Боня утверждала: семья Кибы «выдала дочь замуж» из-за долгов

Накануне Виктория Боня в выпуске шоу «Злые языки» на Rutube заявила, что семья Авроры Кибы якобы решила выгодно выдать дочь за Григория Лепса на фоне финансовых трудностей. По ее словам, отец Кибы оставил семью после банкротства, а мать потеряла бизнес и расплатилась с долгами на сумму около 25 миллионов рублей.

Боня также намекнула, что роскошное кольцо Graff за 70 миллионов рублей и обучение Авроры в Лондоне могли быть оплачены самим Лепсом.

СМИ: у семьи Кибы действительно были судебные разбирательства

Ранее, в июне 2024 года, издание kp.ru сообщало, что мать Авроры Кибы, Татьяна, владеет пятью компаниями в России — четыре из которых специализируются на управлении коммерческой недвижимостью, а одна занимается оптовой торговлей напитками. При этом большинство этих предприятий в последние годы вовлечены в судебные разбирательства.

Также отмечалось, что у отца Авроры ранее было две фирмы, которые были закрыты еще в 2016 году.