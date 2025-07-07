Странный вид туризма набирает популярность в Италии

Италия вслед за США и Великобританией увлеклась «dark tourism» – отдыхом в местах преступлений и катастроф, который становится все более востребованным среди туристов, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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В последние годы в Италии стремительно растет интерес к так называемому «мрачному туризму» (dark tourism), сообщает Today. Если раньше идея провести ночь в доме, где произошло убийство, или сделать селфи на месте трагедии казалась кощунственной, то сегодня это становится обычной частью туристического опыта. Это направление, давно популярное в США и Великобритании, активно развивается и на Апеннинском полуострове.

Современный «мрачный туризм» уже не ограничивается традиционными экскурсиями по кладбищам, катакомбам или музеям криминалистики. Все чаще путешественников привлекают локации, связанные с известными преступлениями, катастрофами и массовыми убийствами. Например, в США за 600 долларов можно арендовать на ночь дом, где в 1912 году были убиты восемь человек, и это преподносится как экстремальное развлечение для любителей острых ощущений.

Эксперты отмечают, что «dark tourism» вызывает споры в обществе: одни считают его способом изучения истории и человеческой природы, другие — этически неприемлемым и аморальным занятием, эксплуатирующим чужое горе.