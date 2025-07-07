Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт совершил самоубийство в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Роман Старовойт, отправленный сегодня в отставку с поста министра транспорта РФ, покончил с собой в Одинцово. Как сообщили в Следственном комитете, Старовойта нашли в машине, основная версия гибели — суицид.

Предварительно, рядом с телом нашли огнестрельное оружие. Как пишет Mash, это наградной пистолет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что самоубийство произошло «достаточно давно».

Причины трагедии пока неизвестны

На данный момент не уточняется, что именно подтолкнуло Старовойта к роковому шагу. Следственные органы и близкие к экс-министру лица не предоставили информации о возможных мотивах, а официальных комментариев от властей не поступало.

Отставка на фоне транспортного кризиса

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Отставка произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах: в начале июля из-за ограничений на полеты были отменены сотни рейсов, тысячи пассажиров провели ночи в терминалах без возможности вылететь по расписанию.

Неясная связь между увольнением и самоубийством

В СМИ обсуждается, связано ли самоубийство Старовойта с его отставкой или это совпадение. По информации ряда источников, перестановки в правительстве планировались заранее, еще за несколько месяцев до транспортного кризиса. Политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что одной из причин увольнения могли стать проблемы, возникшие в Курской области, которую Старовойт возглавлял до перехода в федеральное правительство.

Что известно о карьере Старовойта

Роман Старовойт с октября 2018 года занимал пост губернатора Курской области, а ранее руководил Росавтодором. В министерство транспорта он пришел в 2024 году. В профессиональной среде Старовойт считался опытным специалистом в области транспортной инфраструктуры.