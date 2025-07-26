Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи приблизился к туристическим регионам: число погибших растёт

На границе между Таиландом и Камбоджей открылся новый, южный фронт противостояния, сообщает Kazinform . Если ранее основные столкновения происходили на северном участке границы, вдали от популярных прибрежных зон, то теперь боевые действия переместились ближе к туристическим направлениям, передает Lada.kz.

Королевский военно-морской флот Таиланда проводит операцию по отражению нападения камбоджийских войск, вторгшихся на территорию Таиланда в субботу утром. (Фото: Военные корабли ВМС Таиланда на Facebook)

Как уточняет тайское издание Khaosod со ссылкой на военные источники в Бангкоке, вечером, 25 июля, ожесточённые обстрелы начались в южных провинциях Таиланда — Трат и Чантхабури, расположенных всего в 150 км от Паттайи и примерно в 200 км от Бангкока. В ряде районов этих провинций введено военное положение.

По данным газеты Bangkok Post, утром, 26 июля, военные Камбоджи предприняли попытку прорвать границу в прибрежной провинции Трат. Однако силы Таиланда дали отпор, задействовав в бою корабли военно-морского флота.

Информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство национальной обороны Камбоджи сообщает, что с начала конфликта на границе погибли 13 камбоджийцев, еще 71 человек получил ранения. Столкновения продолжаются уже третий день.

По данным dpa, в Таиланде жертвами конфликта стали 14 человек, среди них 13 — мирные жители. Ранены более 60 человек, эвакуированы порядка 130 тысяч человек из прифронтовых районов.

Агентство AFP оценивает общее число погибших с обеих сторон в 33 человека, что уже превышает показатели последнего крупного вооружённого конфликта между двумя странами, произошедшего в 2011 году.

Пограничные споры между Таиландом и Камбоджей продолжаются более века. В центре конфликта — индуистский храм Прэахвихеа и прилегающие территории. Новое обострение ситуации началось в мае 2025 года после гибели камбоджийского солдата. С тех пор Таиланд обвиняет соседей в установке мин на спорных участках.