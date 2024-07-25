Массовая драка подростков: с родителями провели беседу в Актау

В Актау проведена разъяснительная работа с родителями по вопросам поведения детей, устроивших драку между 31А и 31Б микрорайонами. Что такое хорошо и что такое плохо мамам и папам рассказывали чиновники из акимата, полицейские, сотрудники отдела образования, депутаты, руководители спортшкол и представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба акимата Актау.

стоп кадр из видео

Разъяснительная работа была организована и проведена в связи с вопиющим поведением подростков из 31А и 31Б микрорайонов. Молодежь устроила массовую драку во дворе одного из домов.

Родителям напомнили о правах и обязанностях при воспитании детей. Так, во время разъяснительной работы были рассмотрены вопросы приобщения подростков к разным видам спорта, а также необходимость не покидать пределы квартиры в ночное время без сопровождения законного представителя.

Напомним, массовую драку засняли жители этих микрорайонов. В полиции региона завели уголовное дело по данному инциденту.