Озеленители полтора месяца не получают зарплату в Актау

Жалобу жителей 11 микрорайона касательно качества полива прокомментировали в руководстве ПКСК «Светлана», и заявили, что работники подрядной организации не могут получить зарплату уже более полутора месяцев.

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Жилец дома №35 снял на видео, как из пробитого шланга для полива протекает вода, образуя лужи на асфальте у дома №29.

Вода просто выливается за лунки также в никуда за домом №35 и подобное молодой человек замечает уже не раз. К тому же, он обращает внимание, что полив проводится некачественно.

Как известно, ТОО «Green City Aktau» заключила договор с ПКСК «Светлана» на полив закрепленных территорий. Те, в свою очередь, сотрудничают уже второй год с подрядной организацией в лице ИП «Омарова», которая занимается поливом зеленых насаждений в 11 микрорайоне.

В ПКСК «Светлана» сообщили, что новые шланги были приобретены меньше месяца назад. Они попались бракованные, так как при давлении сразу образовался дефект. Их заклеят.

По поводу качества полива коммунальщики ответили, что у них имеется мастер, контролирующий процесс, и такого фактически не может быть. В ПКСК «Светлана» предоставила видео и фото для подтверждения.

Также стоит вопрос заработной платы рабочих, которую они не получают уже полтора месяца.

Мы планируем совершать полив до 15 августа и расторгнуть договор с ТОО «Green City Aktau». Рабочим нечем платить уже полтора месяца, - заявили в ПКСК «Светлана».

Напомним, полив растений в этом году, как и в предыдущих, заявляют горожане, довольно слабый.

Также жители Актау обеспокоены ночной обработкой деревьев от вредителей.