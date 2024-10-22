Убили и обезглавили: в Актау начался суд над тремя обвиняемыми

Уголовное дело об убийстве жителя Мангистауской области передали в суд в октябре 2024 года. Об этом стало известно из Судебного кабинета.

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области слушается дело троих мужчин, обвиняемых в тяжких преступлениях. Им инкриминируют статьи УК РК: 192 "Разбой", 125 "Похищение" и 99 "Убийство".

На скамье подсудимых - трое молодых мужчин. Один из них - бывший военнослужащий. Согласно материалам дела, обвиняемые похитили 59-летнего жителя Мангистауской области, убили его, отрубили ему голову, а тело закопали в степи. Погибшего искали несколько дней. Мотивы преступления не сообщаются.

Напомним, в мае 2024 года Lada.kz, ссылаясь на ДП области, сообщала о поимке двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве человека. Третий соучастник был тогда в бегах. Сейчас все трое находятся под стражей. Уголовное дело передали в суд. Фигуранты пожелали, чтобы их судили присяжные заседатели.