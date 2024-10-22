Пропавшая 15-летняя школьница из Актау найдена в Жанаозене

Несколько дней подряд редакция lada.kz публиковала новость о пропавшей несовершеннолетней девочке Нурсаи Куралбаевой. Сегодня, 22 октября, по информации пресс-службы департамента полиции области 15-летний подросток нашлась живой и здоровой.

Фото предоставили волонтеры

По информации полицейских, найти девочку удалось в Жанаозене.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Актау девочка была найдена в Жанаозене. Передана родителям в целости и сохранности. Родители привлечены по двум административным статья 442 и 127 КОАП РК", - сообщили стражи порядка.

Причины ее ухода и подробности обнаружения не раскрываются.

Напомним, 15-летняя жительница Мунайлинского района ушла из дома в политехнический колледж в Актау 15 октября и не вернулась.