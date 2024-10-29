Подрядчик готов помочь пострадавшей от падения ворот девочке в Актау

Руководитель товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Братья Амангалиевы» выразил желание оказать финансовую помощь семье девочки, пострадавшей от падения футбольных ворот. По словам Елдара Амангалиева, в данный момент он занимается поиском клиники с хорошим пластическим хирургом.

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Корреспондент Lada.kz связался с руководителем подрядной организации, занимающейся демонтажом и обновлением футбольных полей внутри микрорайонов Актау. Елдар Амангалиев, по его словам, до публикации в средствах массовой информации не знал о произошедшем.

Мы 24 октября отработали с 12 дня, закончили к семи вечера, хотя кто-то из местных живущих говорил, что с девочкой произошел инцидент между 18:00 и 19:00. Но это нереально, так как там все еще находились в этом время рабочие. Закончили в 19:10, все сложили в кучу, сняли на видео и скинули в рабочий чат. На следующий день рабочие приехали увезти все, что демонтировали – все лежало так, как оставили. Ворота мы не забрали - жители попросили оставить, так как приобретали их на свои средства, - рассказал подрядчик.

Он также сообщил, что связывался с родственниками пострадавшей девочки. Он предложил её бабушке не открывать сбор средств на помощь ребенку, предложив финансовую помощь и услуги хорошего пластического хирурга.

Ищем сейчас врача в Актау и параллельно в Астане. Готовы оплатить все – перелеты, лекарства, операцию. Сейчас есть операции, позволяющие скрыть шрамы и тому подобное. Мы не «отмахиваемся» от ситуации и чистосердечно хотим помочь девочке. Надеемся, у нее все будет хорошо, - сказал Елдар Амангалиев.

Напомним, двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Позже медики рассказали о ее состоянии - оно оценивается как стабильное, средней тяжести.