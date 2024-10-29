Врачи рассказали о состоянии девочки, на которую упали футбольные ворота в Актау

В Мангистауской областной детской больнице рассказали о состоянии двенадцатилетней девочки, пострадавшей от падения на нее демонтированных футбольных ворот. По словам врачей, состояние ребенка оценивается как стабильное, средней тяжести.

фото из архива Lada.kz

По данным врачей, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиблено-рваную рану лобной области.

В динамике состояние стабильное, средней тяжести, ведется консервативное лечение. Иными словами, без операции, назначена симптоматическая терапия, - рассказали в медицинском учреждении.

Напомним, двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Ранее футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

По факту недоброкачественного строительства начато досудебное расследование.