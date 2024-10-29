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29.10.2024, 11:17

Врачи рассказали о состоянии девочки, на которую упали футбольные ворота в Актау

Происшествия 0 1 092 Лиана Рязанцева

В Мангистауской областной детской больнице рассказали о состоянии двенадцатилетней девочки, пострадавшей от падения на нее демонтированных футбольных ворот. По словам врачей, состояние ребенка оценивается как стабильное, средней тяжести.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

По данным врачей, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиблено-рваную рану лобной области.

 В динамике состояние стабильное, средней тяжести, ведется консервативное лечение. Иными словами, без операции, назначена симптоматическая терапия, - рассказали в медицинском учреждении.

Напомним, двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Ранее футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

По факту недоброкачественного строительства начато досудебное расследование. 

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