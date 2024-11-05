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05.11.2024, 15:51

Школьников перевели на дистанционку в одном из районов Мангистау

Новости Актау 0 2 971 Бекболаева Динара

Непогода в Мангистауской области сказалась на работе образовательных учреждений. Администрации школ просят родителей пораньше забрать детей и переводят учеников на онлайн-формат обучения. В управлении образования региона прокомментировали ситуацию.

pikabu.ru
pikabu.ru

Сегодня в соцсетях появилась рассылка о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в школах города Актау уроки будут сокращены. Родителей попросили пораньше забрать детей. Lada.kz обратилась в управление образования Мангистауской области, и там нам подтвердили информацию.

Сегодня, 5 ноября текущего года, в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями занятия второй смены в школах  Актау сокращены до 30 минут, - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении образования  региона сообщили, что в одном из районов Мангистау школьники перешли на “дистанционку”.

Школы Каракиянского района перешли на дистанционное обучение. Решение принято на основании приказа управления образования (согласовано с департаментом ЧС) №19 от 23.01.2024 года. Данное решение принято на сегодняшний день, 5.11.2024 г. В случае изменений будет дополнительно сообщено, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в Мангистауской области из-за шквального ветра пострадали электропровода, деревья, крыши зданий и люди. Отключение светофоров привело к остановке автомобильного движения на дорогах.

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