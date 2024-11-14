18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.17
522.39
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.11.2024, 12:06

"Крышевали таксистов": для предполагаемого лидера ОПГ запросили 12 лет колонии

Новости Актау 0 2 087 Бекболаева Динара

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассматривают уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняющихся в вымогательстве денег у таксистов. Корреспондент Lada.kz следит за судебным процессом.

Фото zabrab75.ru
Фото zabrab75.ru

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для предполагаемого лидера банды, которая, по версии следствия, крышевала таксистов и брала с них дань. Всего на скамье подсудимых - трое мужчин. Остальных двух подсудимых государственный обвинитель просит суд приговорить к 11,5 годам заключения каждого.

Обвиняемым инкриминируют несколько статей: 194 УК РК “Вымогательство”, 262 УК РК “Создание и руководство организованной преступной группой, преступной организацией, а равно участие в них”, 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия” и 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”.

Как считает обвинение, ОПГ занималась вымогательством денег у таксистов, которые возили пассажиров по направлению таможенный пост “Тажен” - Актау и в сторону города Жанаозен. Эта банда с октября 2023 по март 2024 года на систематической основе вымогала деньги у физических лиц, занимавшихся перевозкой пассажиров, сообщала Lada.kz по ссылкой на областной суд Мангистауской области. С легковых автомобилей они брали по 4000 тенге, а с минивэнов - по 7000 тенге. 

При задержании у одного из них изъяли ружье ИЖ-18Е. Потерпевшими по уголовному делу проходят четыре человека.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...