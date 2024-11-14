"Крышевали таксистов": для предполагаемого лидера ОПГ запросили 12 лет колонии

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассматривают уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняющихся в вымогательстве денег у таксистов. Корреспондент Lada.kz следит за судебным процессом.

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Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для предполагаемого лидера банды, которая, по версии следствия, крышевала таксистов и брала с них дань. Всего на скамье подсудимых - трое мужчин. Остальных двух подсудимых государственный обвинитель просит суд приговорить к 11,5 годам заключения каждого.

Обвиняемым инкриминируют несколько статей: 194 УК РК “Вымогательство”, 262 УК РК “Создание и руководство организованной преступной группой, преступной организацией, а равно участие в них”, 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия” и 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”.

Как считает обвинение, ОПГ занималась вымогательством денег у таксистов, которые возили пассажиров по направлению таможенный пост “Тажен” - Актау и в сторону города Жанаозен. Эта банда с октября 2023 по март 2024 года на систематической основе вымогала деньги у физических лиц, занимавшихся перевозкой пассажиров, сообщала Lada.kz по ссылкой на областной суд Мангистауской области. С легковых автомобилей они брали по 4000 тенге, а с минивэнов - по 7000 тенге.

При задержании у одного из них изъяли ружье ИЖ-18Е. Потерпевшими по уголовному делу проходят четыре человека.