По просьбам трудящихся: сотрудники ТОО «Кезби» просят освободить работодателя

Угроза банкротства ТОО «Кезби», создавшего в Мангистауской области сотни рабочих мест, всерьез волнует сотрудников предприятия — жителей Жанаозена. Трудовой коллектив, для которого арест генерального директора компании Ержана Кезбаева стал громом среди ясного неба, до сих пор уверен, что произошло какое-то недоразумение, и в Департаменте экономических расследований по Мангистау кто-то проявил чрезмерное усердие, из-за чего теперь сотни семей в и без того не самом благополучном в социальном плане регионе могут остаться без средств к существованию.

Напомним, о задержании главы ТОО «Кезби» Департамент экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области Агентства РК по финансовому мониторингу сообщил 3 ноября. В ДЭР уточнили, что задержанного Ержана Кезбаева подозревают в хищении 321 миллиона тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты зарплаты сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге.

Мы не согласны с обвинениями, предъявленными управляющему директору ТОО «Кезби» Ержану Кезбаеву. Весной 2024 года аудит АО «ОзенМунайГаз» подтвердил, что 71% фонда оплаты труда за 2022 год и 93% за 2023 год были выплачены работникам, и это при том, что за указанный период компания понесла огромные убытки, — говорит Римма Салина, советник генерального директора ТОО «Кезби» по правовым вопросам.

Она пояснила, что осенью 2021 года забастовку организовала часть коллектива ТОО «Кезби, которые потребовали повышения заработной платы. По словам Риммы Салиной, компания была вынуждена поднять зарплаты на 50% за счет привлечения кредитных средств под залог всего имущества компании, а также личного недвижимого имущества семьи Кезбаевых.

В марте 2022 года произошла новая забастовка — под влиянием волнений, которыми был охвачен регион с января. Трудовой арбитраж постановил увеличить оплату еще на 15%, однако заказчик — АО «Озенмунайгаз» — не выделил средства с учетом дополнительного коэффициента, и это создало дефицит в 1,8 миллиарда тенге. В том же году, по ее словам, «из-за не совсем обоснованной тендерной политики предыдущего руководства заказчиков» тариф снизился до 58 600 тенге, что было обжаловано в суде.

Верховный суд удовлетворил наши исковые требования, однако за этот период ТОО «Кезби» продолжало выплачивать зарплату по ранее установленным договорам, что и привело к огромным убыткам. Считаю, что обвинения в хищении якобы 321 миллиона тенге из фонда оплаты труда являются необоснованными и надуманными. Разница в использовании денежных средств, на которую ссылается обвинение, является результатом финансовых решений компании и не может считаться уголовным преступлением. Задолженность по налогам возникла не сразу, и государственные органы были в курсе роста социальной напряженности в регионе и нацеленности компании на решение в порядке приоритета вопроса выплаты зарплат. Нужно понимать, что из-за постоянных забастовок компания в первую очередь «закрывала» фонд оплаты труда и с учетом того, что среднемесячная зарплата составляла около 800 тысяч тенге, соответственно, на другие важные расходы жизнедеятельности компании (топливо, питание, логистика) денег едва хватало, — подчеркнула юрист.

Винит в возникшей ситуации низкий тариф и председатель профсоюза работников ТОО «Кезби» Азамат Джапаров.

По моей инициативе только одна забастовка была — в 2021 году. Она полностью соответствовала трудовому законодательству. Все последующие забастовки были инициативой простых рабочих, которые сами встали, незаконно ушли. Относительно всей этой ситуации, со своей стороны, как председатель профсоюза, дал свою точную оценку, что это неправильно, это я также озвучил в суде, — сообщил он.

По словам Азамата Джапарова, трудовой коллектив, невзирая на конфликты, все же пришел к консенсусу с работодателем, и вмешательство государства, тем более чрезмерное – в виде ареста директора и обезглавливания, по сути, компании — было излишним.

Ситуация тяжелая. В «Кезби» работают тысячи людей. Что они будут делать, если бизнес разрушат? Я сам через полтора года выхожу на пенсию, мне горько видеть, что труд, вложенный за многие годы, обесценивают. С 2020 по 2024 годы у нас было множество проверок, но ни в одном акте не было нарушений, которые руководство компании не смогло бы устранить, — говорит, в свою очередь, Серик Джантлеуов, инженер по технике безопасности.

Римма Салина, вспоминая арест Ержана Кезбаева, считает, что это чрезмерный шаг.

Надевать на человека наручники на глазах семьи — не думаю, что это было уместной мерой, особенно в ситуации, когда весь состав якобы преступления — это неуплаченные налоги. Плюс к этому Ержан Кезбаев заложил все свое имущество, чтобы удержать компанию на плаву, рассчитаться с сотрудниками. Можно было пойти на отсрочку выплат, в конце концов, — говорит Римма Салина.

Коллектив ТОО «Кезби» надеется, что в случае с арестом их руководителя возобладает государственная логика, а не «палочная» система, когда кому-то нужно отчитаться о количестве фактов «защиты интересов трудящихся». Ведь с ТОО «Кезби» получается наоборот — госорганы не защищают права работников, а работают против их будущего.

Ильнара Сагатаева