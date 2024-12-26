Авиакатастрофа близ Актау: имена погибших казахстанцев опубликовало МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало в своих социальных сетях список казахстанцев, погибших в авиакатастрофе, произошедшей близ Актау.

Фото пресс-службы акима области

Информация по погибшим в авиакатастрофе гражданам Республики Казахстан:

- Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г.Жанаозен.

- Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

- Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в г.Актау.

- Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.

- Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 года рождения, проживал в г. Астана.



- Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Напомним, ранее появились списки пассажиров и пострадавших. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили.