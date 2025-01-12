Лев Симба из Мангистау поселился в бакинском зоопарке

Лев Симба продолжает путешествовать. Обнаруженный пять лет назад в селе Акшукур хищник стал постояльцем Алматинского зоопарка. На днях же стало известно, что животное будет жить в Баку. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ .

Фото с сайта azertag.az

Лев по кличке Симба, привезенный из Алматинского зоопарка, стал постоянным жителем Бакинского зоологического парка. Сначала его месяц держали под ветеринарным наблюдением в карантинной зоне парка, затем перевели на постоянное место жительства вместе с двумя самками, где он успешно прошел процесс адаптации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, хищник был привезен в Баку в рамках международного обмена с Алматинским зоопарком.

Переезд Симбы Lada.kz прокомментировали в Алматинском зоопарке.

Да, Симба переехал, потому что на самом деле, на момент, когда нам хотели его привезли (из Мангистауской области – прим. авт.), у нас у самих было много львов и практически все – от населения. То есть, с неизвестной генетикой и родословной. Просто появился спонсор, который на тот момент предложил построить вольер для Симбы. Даже сейчас у нас много львов, поэтому излишки устраиваем в другие зоопарки. Вы ведь понимаете, что содержать их непросто. Взрослому льву в день нужно примерно 6-7 килограммов мяса, каждый день, кроме воскресенья, когда у всех хищников голодный день. Это очень большие расходы. Поэтому логично, что мы его передали в другой зоопарк, где о нем так же будут заботиться, - рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Напомним, 25 июня 2020 года льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное отловили инспекторы. Позже стало известно, что хищник не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что личность владельца льва установили. Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному. В том же году Симбу приютил Алматинский зоопарк. Буквально в декабре 2024 года наше издание связывалось с зоопарком Алматы и выясняло, как поживают мангистауские «найденыши», перевезенные туда.