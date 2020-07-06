Зоозащитники Мангистау ищут «дом» льву

Коллаж из фотографий со страницы Кирилла Осина в Facebook
Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «ЭкоМангистау», просит неравнодушных жителей области помочь в поиске жилья для царя зверей.
- Вы все помните историю двухнедельной давности, когда в городе был пойман лев, который сбежал из частного дома. Сегодня Симба чувствует себя хорошо, он находится на содержании цирка, который вынуждено задержался в Актау из-за пандемии COVID-19. Спасибо коллективу цирка, который сам оказался в сложной ситуации, но не отказался и приютил львенка на время, пока хозяин должен был укрепить клетку и провести все необходимые процедуры, иначе бы льва давно бы усыпили. В городе нет никаких условий для содержания такого животного, - рассказал Кирилл Осин.
По словам эколога, хозяин льва отказался забирать животное. Артисты цирка в скором времени должны уехать из города, и они не смогут забрать льва с собой.
- В цирке подрастают тигрята, нет между животными «социализации», а взять на попечение и содержание еще одно животное не имеется возможности. Факт в том, что на самом деле нашлись те, кто мог бы о нём позаботиться - это артисты из столичного цирка, но, насколько известно, руководство цирка отказалось взять в штат юного львёнка. Если кто-то знает или располагает контактами зоопарков, прошу вас поделиться информацией. Я понимаю, это не котенка пристроить, но нужно решить вопрос как можно скорее, а иначе Симбу могут усыпить. Животное не виновато ни в чем. Ему сейчас 1,7 года, молодой, упитанный, содержался у бывшего хозяина хорошо, относительно ручной - в умелых и профессиональных руках, дрессировщики цирка с ним хорошо общаются. Лев не для содержания в частном доме, - поделился Кирилл Осин.
Эколог обратился к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному. Кирилл Осин считает, что глава Актау может связаться с акимом Шымкента и найти «дом» животному в зоопарке.
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, засняли на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.
- Вы все помните историю двухнедельной давности, когда в городе был пойман лев, который сбежал из частного дома. Сегодня Симба чувствует себя хорошо, он находится на содержании цирка, который вынуждено задержался в Актау из-за пандемии COVID-19. Спасибо коллективу цирка, который сам оказался в сложной ситуации, но не отказался и приютил львенка на время, пока хозяин должен был укрепить клетку и провести все необходимые процедуры, иначе бы льва давно бы усыпили. В городе нет никаких условий для содержания такого животного, - рассказал Кирилл Осин.
По словам эколога, хозяин льва отказался забирать животное. Артисты цирка в скором времени должны уехать из города, и они не смогут забрать льва с собой.
- В цирке подрастают тигрята, нет между животными «социализации», а взять на попечение и содержание еще одно животное не имеется возможности. Факт в том, что на самом деле нашлись те, кто мог бы о нём позаботиться - это артисты из столичного цирка, но, насколько известно, руководство цирка отказалось взять в штат юного львёнка. Если кто-то знает или располагает контактами зоопарков, прошу вас поделиться информацией. Я понимаю, это не котенка пристроить, но нужно решить вопрос как можно скорее, а иначе Симбу могут усыпить. Животное не виновато ни в чем. Ему сейчас 1,7 года, молодой, упитанный, содержался у бывшего хозяина хорошо, относительно ручной - в умелых и профессиональных руках, дрессировщики цирка с ним хорошо общаются. Лев не для содержания в частном доме, - поделился Кирилл Осин.
Эколог обратился к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному. Кирилл Осин считает, что глава Актау может связаться с акимом Шымкента и найти «дом» животному в зоопарке.
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, засняли на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.