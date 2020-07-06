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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 23:06

Просмотров: 2606

Зоозащитники Мангистау ищут «дом» льву

Льву Симбе, которого недавно нашли свободно гуляющим в селе Акшукур, требуется место жительства. Эколог и зоозащитник Кирилл Осин планирует найти ему место в зоопарке.

Коллаж из фотографий со страницы Кирилла Осина в Facebook
Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «ЭкоМангистау», просит неравнодушных жителей области помочь в поиске жилья для царя зверей.

- Вы все помните историю двухнедельной давности, когда в городе был пойман лев, который сбежал из частного дома. Сегодня Симба чувствует себя хорошо, он находится на содержании цирка, который вынуждено задержался в Актау из-за пандемии COVID-19. Спасибо коллективу цирка, который сам оказался в сложной ситуации, но не отказался и приютил львенка на время, пока хозяин должен был укрепить клетку и провести все необходимые процедуры, иначе бы льва давно бы усыпили. В городе нет никаких условий для содержания такого животного, - рассказал Кирилл Осин.

По словам эколога, хозяин льва отказался забирать животное. Артисты цирка в скором времени должны уехать из города, и они не смогут забрать льва с собой.

- В цирке подрастают тигрята, нет между животными «социализации», а взять на попечение и содержание еще одно животное не имеется возможности. Факт в том, что на самом деле нашлись те, кто мог бы о нём позаботиться - это артисты из столичного цирка, но, насколько известно, руководство цирка отказалось взять в штат юного львёнка. Если кто-то знает или располагает контактами зоопарков, прошу вас поделиться информацией. Я понимаю, это не котенка пристроить, но нужно решить вопрос как можно скорее, а иначе Симбу могут усыпить. Животное не виновато ни в чем. Ему сейчас 1,7 года, молодой, упитанный, содержался у бывшего хозяина хорошо, относительно ручной - в умелых и профессиональных руках, дрессировщики цирка с ним хорошо общаются. Лев не для содержания в частном доме, - поделился Кирилл Осин.

Эколог обратился к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному. Кирилл Осин считает, что глава Актау может связаться с акимом Шымкента и найти «дом» животному в зоопарке.



Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, засняли на видео. Животное поймали инспекторы.

Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.



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Комментарии ( 8 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 06:00
Парк львов "Тайган" в Крыму.

Жить нужно непременно хорошо
 
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Тра та та (Посетители) Сегодня, 05:56
Ну судя по прозвищу Симба на сколько понимаю он вернулся в свои края, так пусть его первым бизнесс классом и отправят домой в Африку вместе с тем челом которого привез сюда этого зверька, а то шлындался непонятно сколько времени и где его пещера была и сколько детей мог погрызть, если бы с ним стали обращаться как с тем тюленем.

Бабло находят с бюджета на подрядчиков баке маке саке ливерку делать чтоб на следующий год ещё с этих же мест бабла наделать, а путиществие в один конец для полтора годовалого котенка нет, вы держитесь но денег нет!
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 03:04
Цитата: HiWatch
Может наш город уже готов к строительству зоопарка?

давно готов - судя по количеству приматов в городе, бывший хозяин один из них
п.с. кстати что там с хозяином льва решили? вроде уголовка намечалась, или как?
 
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murasocer (Посетители) Сегодня, 02:24
я знаю чей он)))
 
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smotritel (Посетители) Вчера, 23:59
отправьте тем, кто могут им управлять
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:33
Лучше бы не читала теперь мне плохо.
 
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 HiWatch (Посетители) Вчера, 23:32
Может наш город уже готов к строительству зоопарка?
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:31
Бедолага не надо его усыплять, не ужели наши власти не могут не чего придумать. Отправьте льва в алма ату что ли. Неужели там от него откажутся. Там же есть зоопарки. Животные сами себе зарабатывают на питание.
Если его усыпят это вообще будет полный пипец
 
 

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