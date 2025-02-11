Прогноз погоды в Актау

Синоптики обещают, что снег в Актау будет идти в течение первой половины дня.

Снег в Актау. Фото автора

По данным Gismeteo, 11 февраля выпадение снега и мокрого снега продолжится до 14.00 часов. Прогнозируется, что выпадет до 0,9 мм осадков. Температура воздуха днем составит от -3 до 0 °C, вечером понизится до -2°C. Скорость ветра в течение дня будет до 3 метров в секунду с усилением до 6 метров в секунду вечером.

В среду, 12 февраля, также ожидается от -3 до +1°C, но без осадков.

Синоптики РГП «Казгидромет» также сообщают, что сегодня в Актау мокрый снег, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

12 февраля ожидается переменная облачность без осадков.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями полицейские призывают водителей к осторожности на дорогах и строгому соблюдению ПДД.