Мунайлинский суд оштрафовал работников столовой, в которой отравились 460 детей

Мунайлинский суд вынес решение оштрафовать работников школьной столовой, в которой отравились 460 детей, за поддельные санитарные книжки. Приговор вынесли в декабре прошлого года, однако информация о нем появилась на сайте Мангистауской областной прокуратуры только сейчас.

Школа №8 села Бесшокы. Фото Lada.kz

Четырех женщин оштрафовали за предоставленные работодателю поддельные документы о прохождении медицинского осмотра, которые необходимы для допуска работы в пищевом блоке образовательного учреждения.

«Приговор вынесли по части 3 статьи 385 УК РК - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград. Одной из подсудимых назначили штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге), остальным по 20 МРП (73 840 тенге)», - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Как сообщили в Мунайлинском районном суде, штраф женщины уже выплатили.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «Групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей.

В результате бактериологического исследования у 6 специалистов столовой выявлены стафилококки.

Суд над предпринимательницей Даметкен Шакеновой, которая обеспечивала школьников горячим питанием, продолжается в Мунайлинском районном суде.