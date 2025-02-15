Беглого экс-замакима Актау задержали в Узбекистане – источники

Тимура Садвакасов, который когда-то был замакимом Актау, задержан. Его обнаружили в Узбекистане. Об этом сообщает Telegram-канал Kozachkov offside.

Тимур Садвакасов. Фото: qamqor.gov.kz

Канал со ссылкой на свой источник сообщает, что экс-чиновник сумел незаконно выехать из Казахстана в Кыргызстан, а затем нелегальным путем пробрался на территорию Узбекистана, где его и поймали местные пограничники. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет - именно такое наказание предусмотрено для тех, кто незаконно пересек границу Узбекистана по предварительному сговору в группе лиц.

Напомним, в Казахстане его подозревают в мошенничестве и подстрекательству к взятке.