Беглого экс-замакима Актау вернули в Казахстан

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности доставили в Казахстан Тимура Садвакасова, передает Lada.kz .

Тимур Садвакасов. Фото: Актауский городской акимат

Напомним, его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере. Опасаясь привлечения к установленной ответственности, Тимур Садвакасов скрылся от суда. Его задержали пограничники Узбекистана.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда. 25 февраля текущего года на КПП «Капланбек» Туркестанской области Садвакасов передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор города Шымкент. В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара», - сообщили в Агентстве по финмониторингу РК.

Дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.