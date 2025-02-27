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27.02.2025, 09:43

Беглого экс-замакима Актау вернули в Казахстан

Новости Актау 0 1 663 Ольга Максимова

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности доставили в Казахстан Тимура Садвакасова, передает Lada.kz.

Тимур Садвакасов. Фото: Актауский городской акимат
Тимур Садвакасов. Фото: Актауский городской акимат

Напомним, его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере. Опасаясь привлечения к установленной ответственности, Тимур Садвакасов скрылся от суда. Его задержали пограничники Узбекистана.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда. 25 февраля текущего года на КПП «Капланбек» Туркестанской области Садвакасов передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор города Шымкент. В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара», - сообщили в Агентстве по финмониторингу РК.

Дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
хотел присосатся к титано-циркониевым рудникам казахстана?! болмайды болмайды! Это доступно только евросоюзу и США.
27.02.2025, 06:03
Ed Word
Ed Word
Чему учили, то и "преподавал"! Поэтому и не верит обычный народ, что в этой системе исполнительной власти есть на 100% профессионально соответствующие и честные руководители, и имеет на это право, ведь он же даже непосредственно не выбирал тех, кого назначают по своим системным критериям кто-то свыше.
27.02.2025, 05:47
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