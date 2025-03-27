Новые урны и скамейки закупили для набережной Актау

ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» решил закупить новые урны и скамейки. На эти цели из городского бюджета предусмотрели свыше 182 миллионов тенге. По итогам конкурса, будет потрачено почти 142 млн тенге, передает lada.kz .

Фото с сайта visitmangystau.kz

Открытые конкурсы на сайте госзакупок на приобретение скамеек и урн были объявлены в середине февраля. Акимат планирует закупить по 400 штук каждого наименования.

Победителем конкурса на поставку урн стало ТОО «Архиформа-эксперт» из Алматинской области, которое подрядилось поставить необходимый перечень товара за 24 285 712 тенге. Получается, что одна урна обойдется 60 714 тенге. Скамейки поставит ТОО «Альфа Плюс» из Алматы за 117 600 000 тенге (294 тысячи тенге за штуку).

Установить урны и скамейки планируется до конца апреля.

Как уточнили в городском отделе ЖКХ, их планируется разместить в первую очередь на набережной, и в местах, где того требует необходимость. Те лавки и урны, которые на набережной сейчас, будут перемещены в другие локации, где этих элементов благоустройства нет или они требуют замены. Одна из таких локаций у 6 дома 11 микрорайона. Там у мест для сидения местные жители поставили простые ведра, так как урны установлены не были, а отдыхающие оставляли после себя мусор. В акимате пообещали оснастить место отдыха урнами.