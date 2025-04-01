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01.04.2025, 10:03

УЗИ суставов: быстро, точно, без боли

Новости Актау 0 1 085

Боль в колене? Хруст в локте? Ощущение, будто суставы протестуют против вашей активной жизни? Значит пора разбираться, в чём дело. Но что лучше: УЗИ или рентген, КТ, МРТ?

 

УЗИ суставов: быстро, точно, без боли
УЗИ суставов: быстро, точно, без боли

Рентген: старый добрый, но…

Рентген назначают чаще всего. Но, есть нюанс: он видит только кости. Связки, хрящи, воспаление и жидкость внутри сустава — всё это для него невидимо. А ведь чаще всего болят именно мягкие ткани, а не кости!

Плюс — облучение. Оно небольшое, но если приходится делать снимки часто, организм явно не скажет спасибо.

А как же КТ и МРТ?

Когда речь заходит о диагностике суставов, многие задумываются о КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии). Давайте разберёмся, чем они отличаются от УЗИ.

КТ суставов — это, по сути, тот же рентген, но в более продвинутом формате. Он делает серию снимков, создавая детальную трёхмерную модель костей. Но! Связки, хрящи, воспаление и жидкость видны слабо. Плюс — есть лучевая нагрузка, пусть и в небольшом количестве. Процедура занимает, в среднем, от 15 до 30 минут.

МРТ суставов — вот тут уже можно увидеть мягкие ткани, связки, сухожилия, хрящи, воспаление. Метод точный, но дорогой и долгий: процедура занимает от 30 минут до часа, да и записаться на неё непросто.

УЗИ суставов — ваш оптимальный выбор: точно, быстро, безопасно, безболезненно!

  • Показывает всё: кости, связки, хрящи, воспаление, жидкость в суставе.
  • Безопасно: нет лучевой нагрузки, можно делать хоть каждый день.
  • Видит в движении: в отличии от КТ, МРТ и рентгена, на УЗИ врач смотрит, как сустав работает в реальном времени.
  • Быстро: процедура занимает 10–15 минут.

Кому и когда нужно УЗИ суставов?

  • Если сустав болит, хрустит, отекает или ограничивает движение.
  • После травм, ушибов, падений.
  • При подозрении на артрит, артроз, бурсит и другие воспаления.
  • Если вы занимаетесь спортом и хотите контролировать состояние суставов.

В нашем регионе клиники предоставляют услуги МРТ суставов по цене от 15 000 до 21 000 тг, а КТ суставов — от 9 000 до 12 000 тг.

В медицинском центре доктора Пасенова мы предлагаем УЗИ суставов по цене от 5 000 до 11.000 тг. Это не только самый удобный и безопасный способ диагностики, но и наиболее доступный по цене.

Вывод

Рентген и КТ хороши для поиска переломов, но не подходят для диагностики воспалений и проблем с мягкими тканями. МРТ — точный, но дорогой и долгий метод.

А вот УЗИ — быстрый, безопасный и информативный вариант, который поможет выявить проблему сразу!

Не ждите, пока суставы «расскажут» вам о проблеме болью!
 

Запишитесь на УЗИ суставов в медицинском центре доктора Пасенова — быстро, точно, безболезненно.

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Код ОСМС: С.03.037.004

+7 701 352 4332

+7 777 352 4332

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+7 707 522 36 49

Запись онлайн: www.pasenov.kz

Лицензия № 00702DE от 24.02.16 выдана Управлением здравоохранения Мангистауской области

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