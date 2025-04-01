УЗИ суставов: быстро, точно, без боли

Боль в колене? Хруст в локте? Ощущение, будто суставы протестуют против вашей активной жизни? Значит пора разбираться, в чём дело. Но что лучше: УЗИ или рентген, КТ, МРТ?
Рентген назначают чаще всего. Но, есть нюанс: он видит только кости. Связки, хрящи, воспаление и жидкость внутри сустава — всё это для него невидимо. А ведь чаще всего болят именно мягкие ткани, а не кости!
Плюс — облучение. Оно небольшое, но если приходится делать снимки часто, организм явно не скажет спасибо.
Когда речь заходит о диагностике суставов, многие задумываются о КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии). Давайте разберёмся, чем они отличаются от УЗИ.
КТ суставов — это, по сути, тот же рентген, но в более продвинутом формате. Он делает серию снимков, создавая детальную трёхмерную модель костей. Но! Связки, хрящи, воспаление и жидкость видны слабо. Плюс — есть лучевая нагрузка, пусть и в небольшом количестве. Процедура занимает, в среднем, от 15 до 30 минут.
МРТ суставов — вот тут уже можно увидеть мягкие ткани, связки, сухожилия, хрящи, воспаление. Метод точный, но дорогой и долгий: процедура занимает от 30 минут до часа, да и записаться на неё непросто.
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В нашем регионе клиники предоставляют услуги МРТ суставов по цене от 15 000 до 21 000 тг, а КТ суставов — от 9 000 до 12 000 тг.
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Рентген и КТ хороши для поиска переломов, но не подходят для диагностики воспалений и проблем с мягкими тканями. МРТ — точный, но дорогой и долгий метод.
А вот УЗИ — быстрый, безопасный и информативный вариант, который поможет выявить проблему сразу!
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