В Актау на один день запустят бесплатный маршрут

Власти города запустят специальный кольцевой маршрут 5 апреля, когда будут перекрыты автодороги в связи с проведением мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира», передает Lada.kz .

Автобус. Иллюстративное фото: ЦОК

Кольцевой автобусный маршрут пролегает вокруг 14 и 15 микрорайонов. По нему запустят шесть автобусов, на которых все желающие смогут бесплатно попасть на набережную. Это делается, чтобы избежать заторов автомобилей.

В акимате Актау предоставили схему остановок и парковок маршрута:

Напомним, 5 апреля с 14:00 часов будет перекрыта автодорога от перекрестка возле торгового центра «Астана» в 14-м микрорайоне и до перекрестка «Самал» в 15-м микрорайоне.