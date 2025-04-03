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02.04.2025, 20:26

Столица тюркского мира: автодорогу перекроют на время праздничных мероприятий в Актау

Общество 0 4 241 Наталья Вронская

На время мероприятий, приуроченных к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», в городе перекроют одну из автодорог. Кроме того, безопасность населения в месте проведения праздничных событий будут обеспечивать полицейские, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская
Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская

Мероприятие «Актау – культурная столица тюркского мира» в областном центре будет проходить с 4 по 6 апреля.

Руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан сообщил, что 5 апреля с 14:00 часов будет перекрыта автодорога, начиная от перекрестка возле торгового центра «Астана» в 14-м микрорайоне и до перекрестка «Самал» в 15-м микрорайоне.

В местах проведения мероприятий будут организованы дополнительные парковочные места, а также в некоторых районах будут наложены ограничения на парковку, что позволит обеспечить свободное движение транспорта. Кроме того, по случаю масштабного события в планах организовать движение дополнительных шести автобусов на городские маршруты. Вместе с тем, пешеходы и водители должны помнить о соблюдении правил дорожного движения, - добавил Асхат Нурмухан.

В указанные даты обеспечивать безопасность населения будут сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил Нурсейт Оразов, начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области.

В масштабном мероприятии планируется участие большого количества отечественных и зарубежных артистов, гостей из разных стран. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения и эффективной организации движения местными органами власти были приняты специальные меры. В правовом порядке усилен контроль над безопасностью дорожного движения. Не стоит забывать, что в случае совершения противоправных действий, в том числе нарушения общественного порядка и распития спиртных напиков, полицией в отношении нарушителей будут приняты жесткие меры,  - предупредил Нурсеит Оразов.

Напомним, программу мероприятий в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира» ранее предоставили в управлении культуры, развития языков и архивов Мангистауской области. О том, как идет подготовка к масштабному событию, читайте в материале Lada.kz.

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