«Актау – культурная столица тюркского мира»: на набережной идет подготовка к церемонии открытия проекта

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на набережной, где в скором порядке ее благоустраивают, а также готовятся к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира».

Фото Ольги Ярославской

День выдался по-настоящему весенним с нотками лета. Многие уже попрощались с верхней теплой одеждой и гуляют в демисезонной одежде и даже в футболках.

Тем временем на набережной у амфитеатра стремительно проходит подготовка к крупному мероприятию.

Так, рабочие подкрашивают стелы, которые за долгое время потускнели и поблекли.

И лавочек на набережной коснулись кисти с краской.

Обновляется искусственный газон.

Устанавливаются одна большая и вторая малая сцены.

Звукорежиссерам предстоит нелегкий труд в настройке музыкальной аппаратуры.

К работе привлекли местных волонтеров.

Стоит отметить, что декораторов нарочно пригласили из Астаны и Алматы.

Подробную информацию по поводу самого мероприятия в городском и областном акиматах, а также в управлении культуры пока не предоставили.

В то же время завтра, 1 апреля, в 15:00 в большом зале здания областного акимата состоится совещание под председательством заместителя акима области Тлегена Абишева касательно подготовки к церемонии открытия проекта «Актау – культурная столица тюркского мира».

Напомним, в областном центре пройдет ряд мероприятий с участием иностранных гостей. Реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда тенге.

В рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025 года» состоятся концерты, музыкальные спектакли и шоу дронов.