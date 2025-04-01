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01.04.2025, 07:19

«Актау – культурная столица тюркского мира»: на набережной идет подготовка к церемонии открытия проекта

История в фотографиях 0 4 258 Сергей Кораблев

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на набережной, где в скором порядке ее благоустраивают, а также готовятся к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира».

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

День выдался по-настоящему весенним с нотками лета. Многие уже попрощались с верхней теплой одеждой и гуляют в демисезонной одежде и даже в футболках.

Тем временем на набережной у амфитеатра стремительно проходит подготовка к крупному мероприятию.

Так, рабочие подкрашивают стелы, которые за долгое время потускнели и поблекли.

И лавочек на набережной коснулись кисти с краской.

Обновляется искусственный газон.

Устанавливаются одна большая и вторая малая сцены.

Звукорежиссерам предстоит нелегкий труд в настройке музыкальной аппаратуры.

К работе привлекли местных волонтеров.

Стоит отметить, что декораторов нарочно пригласили из Астаны и Алматы.

Подробную информацию по поводу самого мероприятия в городском и областном акиматах, а также в управлении культуры пока не предоставили.

В то же время завтра, 1 апреля, в 15:00 в большом зале здания областного акимата состоится совещание под председательством заместителя акима области Тлегена Абишева касательно подготовки к церемонии открытия проекта «Актау – культурная столица тюркского мира».

Напомним, в областном центре пройдет ряд мероприятий с участием иностранных гостей. Реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда тенге. 

В рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025 года» состоятся концерты, музыкальные спектакли и шоу дронов.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
«Актау – культурная столица тюркского мира»-----Культур-мультур говорите? Посмотрим в следующем номере новость про 5 тонн мусора после этого мероприятия!
01.04.2025, 04:31
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"Реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда тенге" Это в то время когда в стране не хватает денег на экономику. Пенсионеры получают мизерную пенсию, а тут шоу устраивают.
01.04.2025, 03:13
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