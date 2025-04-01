«Актау – столица тюркского мира»: стала известна программа мероприятий

Программу мероприятий, в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира», предоставили в управлении культуры, развития языков и архивов Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

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Так, 4 апреля на сцене этногородка «Дархан дала» на набережной 15 микрорайона с 10:00 до 21:00 часов зрителей ожидает концертная программа артистов нашей области и тюркских государств.

В субботу, 5 апреля, с 10:00 до 18:00 часов на сцене этногородка запланировано выступление наших местных артистов и из тюркских государств.

Этим же вечером с 19:00 до 21:30 часов пройдет церемония открытия.

В воскресенье, 6 апреля, аналогично с 10:00 до 19:00 часов на сцене этногородка также будут давать концерты мангистауские и артисты тюркского мира.

С 19:00 до 21:00 часов того же дня пройдет гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Стоит отметить, что с 4 по 6 апреля в самом этногородке «Дархан дала» с 10:00 до 21:00 часов состоятся культурные мероприятия: театрализованные представления, концерты, мастер-классы и выставки.

О том, как идет подготовка к масштабному событию, читайте в материале Lada.kz.