В Казахстане стартовал масштабный гастрольный тур оркестра Ne Prosto Orchestra под управлением дирижёра Мадияра Тойболды. Весной этого года от 35 до 80 музыкантов оркестра и хора представят концертную программу в 14 городах страны.

Живое исполнение музыки Ханса Циммера услышат в 14 городах страны

Программа посвящена творчеству Ханса Циммера, одного из самых влиятельных кинокомпозиторов современности, чья музыка звучала в таких культовых фильмах, как «Дюна 1 и 2», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Бэтмен», «Гладиатор», «Король Лев», «Шерлок Холмс», «Мадагаскар», «Последний самурай», а также в популярной видеоигре Call of Duty. Поддержку этому грандиозному проекту оказал Евразийский банк.

Это второй гастрольный тур коллектива, который проходит при участии банка. В прошлом году концертная программа по саундтрекам турецкого сериала «Великолепный век» вызвала настолько большой отклик у зрителей в регионах, что мы посчитали важным продолжить сотрудничество с Ne Prosto Orchestra. Вместе мы можем подарить казахстанцам яркие музыкальные впечатления от мирового киномузыкального наследия в интерпретации казахстанского коллектива. Нам также важно внести свой вклад в развитие креативной экономики Казахстана, потенциал которой огромен, — отметила Ляззат Сатиева, председатель правления Евразийского банка.

Оркестр уже представил свои концерты в Алматы, Астане, Таразе, Шымкенте, Туркестане, Кызылорде, впереди ещё 8 городов Казахстана. Все концерты гастрольного тура пройдут на ведущих концертных площадках Казахстана, и каждый из них обещает стать ярким культурным событием, привлекая ценителей музыки по всей стране.

Для нас большая честь исполнять музыку, которую знают и любят миллионы людей. Каждый концерт — это возможность поделиться с аудиторией частичкой души, передать эмоции и атмосферу, которые созданы великими композиторами. Наша главная цель — культурное обогащение народа, показ лучшего качества на рынке, как по контенту, так и по техническому исполнению композиций. Я искренне благодарен Евразийскому банку за поддержку и доверие — сегодня мы вместе реализовываем масштабный проект и делимся искусством с широкой аудиторией по всему Казахстану, — подчеркнул Мадияр Тойболды, основатель и дирижёр проекта Ne Prosto Orchestra.

Ne Prosto Orchestra — первый независимый симфонический оркестр в Казахстане, основанный в 2017 году в Алматы Мадияром Тойболды, выпускником Казахской национальной консерватории. Коллектив из 120 музыкантов специализируется на исполнении саундтреков известных фильмов и сериалов, также аранжировке популярных мелодий и коллаборациях с популярными казахстанскими исполнителями. Оркестр подчеркивает свою самоидентификацию, включая казахские национальные инструменты в исполнении мировых популярных композиций.

Оригинальная концепция быстро завоевала любовь публики, и концерты коллектива неизменно проходят с аншлагом. Вдохновляющий вокал смешанного хора и динамичный видеоряд из лучших моментов кинотрилогий создают уникальную атмосферу, превращая каждое выступление в настоящее зрелище.

Своими впечатлениями поделилась зрительница из Туркестана Марал Шадиева:

Концерт произвёл невероятное впечатление. Очень здорово, что такие культурные проекты становятся доступными и в регионах. Программа была выстроена с большим вкусом — музыка, хор, видеоряд, всё сливалось в единое целое и создавалось ощущение полного погружения в мир любимых фильмов. Особенно запомнился момент с Интерстелларом. Когда заиграла музыка, зал погрузился в темноту, и в пространстве начали медленно вспыхивать мягкие бело-голубые огни, как будто перед глазами открывается звёздное небо. Свет двигался в такт музыке, и в какой-то момент казалось, что ты не в концертном зале, а где-то далеко — в открытом космосе, среди галактик и тишины. Это было настолько красиво и эмоционально, что у меня выступили слёзы. Такие моменты остаются в памяти навсегда.

С теплом о концерте рассказал и Габит Табынтаев — житель Тараза, который пришёл на выступление вместе с семьёй:

Мы росли на этих фильмах, они ассоциируются с самыми тёплыми воспоминаниями детства и юности. Когда зазвучала музыка из Перл-Харбора, сдержать слёзы было невозможно — это было очень трогательно, как будто сердце откликнулось на каждую ноту. А финальный микс мелодий из 80-х вернул нас в атмосферу добрых времён — вся семья была в восторге. Большая благодарность Ne Prosto Orchestra и Евразийскому банку за этот вечер.

Гастрольный тур оркестра Ne Prosto Orchestra становится значимым событием в культурной жизни Казахстана, объединяя музыку, кино и живые эмоции в одном масштабном проекте при поддержке Евразийского банка.

Программа тура доступна на официальной странице оркестра в Instagram.

Айнур Ержанова