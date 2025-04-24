В Актау обманутые дольщики требуют встречи с акимом региона

Дольщики ЖК «Ак кала» пришли в акимат и требуют встречи с главой региона Нурдаулетом Килыбаем. Они вложились в долевое строительство, но свои квадратные метры видят только на бумаге – застройщик ушел под суд, а стройка заморозилась, передает Lada.kz .

Дольщики у акимата. Фото дольщиков

В ЖК «Аккала», который должен был появиться в 29А микрорайоне, вложились порядка 200 дольщиков. На счету этой компании еще два незаконченных строительства: ЖК «Султан» и «Мурагер». В прошлом году все три жилых комплекса вошли в список незаконных застройщиков. Вкладчики каждый год записывают обращение к Президенту и уполномоченным органам, однако результат на данный момент – нулевой.

Всего пострадало порядка 800 семей. Гендиректор, технический директор компании и заместитель предприятия ушли под суд, но проблему это не решило – деньги за квартиры оплачены, но самого жилья нет.

Как рассказала Раушан Дюсенбаева, все имущество компании распродано, деньги украдены, а дольщики остались ни с чем.

«Они все машины, технику продали, деньги своровали. Аким обещал построить дом, но информации нет. Банальная история - нас просто кинули. Мы заключили предварительный договор купли-продажи. Я купила двухкомнатную квартиру за наличные – отдала порядка 8 миллионов тенге. Обещали построить в 2022 году, но до сих пор ничего нет, просто земля. Мы живем в съемных квартирах. Я отдала деньги, потому что компания работала уже лет 15, строила дома, поэтому доверилась и не проверила», - говорит Раушан Дюсенбаева.

Сегодня вкладчики строительной компании «Интерьер Строй Актау», которые вложились в строительство жилого комплекса «Аккала», пришли в акимат Мангистауской области. Они требуют встречи с акимом.

Напомним, в 2024 году к Президенту обращались дольщики ЖК «Султан» и «Мурагер».