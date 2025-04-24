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24.04.2025, 16:06

Куда и как расширяется Актау

Новости Актау 0 5 095 Ольга Максимова

Актау активно растет в северном направлении. Ранее власти сообщали, что появятся 39 новых микрорайонов, и 17 из них - в ближайшие годы. Согласно генплану, к 2028 году будет построено 17 микрорайонов. В акимате Актау рассказали, какие микрорайоны сейчас застраиваются, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщили в городской администрации, сейчас, в соответствии с генпланом, идет застройка с 36 по 42 микрорайоны. В каждом из них предусмотрены участки для детских дошкольных учреждений и школ.

«В среднем на один микрорайон один садик и одна школа. Садики и школы скорее всего будут строиться по госзаказу, потому что участки акиматовские. Но если владельцы частных участков захотят построить школу или садик, то это их пожелание и право», - рассказали в акимате.

Отсутствие ДДУ и школ в новых микрорайонах - наболевший вопрос для их жителей. Например, при застройке от 17 до 34 микрорайона социальные объекты появились не в каждом из них, потому что все земли отдали частным застройщикам, а тем выгоднее возвести так называемый «человейник». В акимате заверили, что при дальнейшей застройке Актау, согласно генплану, земельные участки для социальных объектов выделены.  

А вот медицинские учреждения будут не в каждом микрорайоне, потому что радиус обслуживания у них больше. Земельные участки под объекты здравоохранения предусмотрены в 34 микрорайоне рядом с центром «Мать и дитя».

Первостепенной задачей при расширении города акимат Актау видит прокладку инженерных сетей и обеспечение новостроек мощностями.

«Необходимо в первую очередь обеспечить новые жилые массивы инженерными сетями. Сейчас строительство магистральных инженерных сетей идет до 42 микрорайона. Дальше пока неизвестно».

Точных сроков и очередности застройки нет. Микрорайоны застраиваются параллельно по мере прокладки инженерных сетей.

В горадминистрации пока не смогли сказать, как будет выглядеть город после 42 микрорайона. Однако отметили, что идет мировой тренд на урбанизацию, и Актау не является исключением. Морская столица Казахстана будет расти в северном направлении в сторону Акшукура. Также не отмели вариант включения Мунайлинского района в черту города в будущем, охарактеризовав его как возможный.  

Напомним, согласно прогнозам, к 2050 году в Актау будут проживать порядка 600 тысяч человек.

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