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05.05.2025, 18:39

В Актау дан пуск модернизированному заводу «Caspi Bitum»

Новости Актау 0 729

5 мая 2025 года состоялась торжественная церемония запуска Актауского битумного завода ТОО «СП «Caspi Bitum» после завершения масштабной модернизации.

В Актау дан пуск модернизированному заводу «Caspi Bitum»
В Актау дан пуск модернизированному заводу «Caspi Bitum»

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, со-управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самұрық-Қазына» Бахытжан Таубаев, директор департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Даулет Арыкбаев, директор департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Саятай Алипбаев, а также представители CITIC Group и CITIC Construction.
 

Проект модернизации Актауского битумного завода был реализован по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Генеральным подрядчиком выступила компания CITIC Construction. Благодаря эффективной организации работ, включая круглосуточный режим и привлечение более 220 специалистов, строительно-монтажные работы, начатые в ноябре 2024 года, удалось завершить на месяц раньше графика.

В результате модернизации годовая мощность завода по переработке нефти увеличена с 1 до 1,5 млн тонн, а производство битума — с 500 до 750 тыс. тонн.

Проект был сфокусирован на обновлении основной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ. Одной из ключевых и наиболее технически сложных операций проекта стала установка 140-тонной новой вакуумной колонны высотой почти 40 метров. Масштабные работы включали модернизацию атмосферной части установки и технологических печей; поставку и монтаж 24 насосов, 20 теплообменников, 5 агрегатов воздушного охлаждения. Был выполнен монтаж 14 тыс. метров погонных технологических трубопроводов, установка 317 приборов КИП (контрольно-измерительной аппаратуры), монтаж свыше 64 тыс. метров кабелей КИП и более 18 тыс. метров силовых электрических кабелей. Кроме того, обновлены системы автоматизации и контроля и другое технологическое оборудование.

✔️Успешная модернизация Caspi Bitum — результат эффективного стратегического партнёрства КазМунайГаза и CITIC Group. Данный проект имеет стратегическое значение для Казахстана. Обновлённый завод способен стабильно обеспечивать рынок отечественным высококачественным битумом, покрывая внутренний спрос и минимизируя зависимость от импорта, что имеет особую важность в условиях роста инфраструктурных проектов по всей стране.

Справочно:
ТОО «СП «Caspi Bitum» — совместное предприятие (50/50) АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «CITIC Kazakhstan» (структура CITIC Group). Завод расположен в г. Актау. Специализируется на переработке нефти месторождения Каражанбас и производстве дорожных битумов. После модернизации мощность по переработке нефти составляет 1,5 млн т/год, по выпуску битума — 750 тыс. т/год.

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