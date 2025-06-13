Актау стал одним из лидеров по внедрению 5G в Казахстане: объёмы трафика, скорость интернета и количество подключений демонстрируют стремительный рост. За этим технологическим скачком стоит масштабная модернизация, которую проводит оператор Kcell.

Актау ворвался в гонку по скорости 5G в Казахстане - данные Kcell

С начала 2025 года трафик в сети 5G в Актау увеличился на 444%, достигнув 4,6 миллиона гигабайт, а средняя скорость скачивания выросла с 82 до 239 Мбит/с. Количество пользователей, подключившихся к сетям нового поколения, увеличилось на 57%. По данным Kcell, основными драйверами стали стриминговые сервисы, видеоконтент и облачные технологии, которые прочно вошли в повседневный ритм жизни прикаспийского региона.

Если у вас современный Android или iPhone и вы не включили 5G, значит вы просто не раскрываете весь потенциал своего устройства, - отмечают в компании. Для активных пользователей разработан тариф «Лучше», который предлагает безлимитный доступ к 5G, отсутствие ограничений по скорости, гибкие настройки и возможность переноса неиспользованных гигабайт на следующий месяц.

Новые базовые станции и приоритетное развитие сети

В ответ на рост цифровой активности Kcell значительно усилил инфраструктуру в городе. За первые пять месяцев 2025 года в Актау было построено и модернизировано 56 базовых станций, из которых 41 поддерживает 5G. Сеть охватывает не только центр, но и такие районы, как Атамекен и Баскудук. В целом число 5G-сайтов в городе достигло 96. Компания предлагает пользователям доступ к высокоскоростному интернету через фирменный роутер, обеспечивающий стабильную связь со скоростью более 500 Мбит/с без необходимости подключения к проводной сети.

Развитие идёт не только в самом Актау, 5G от Kcell охватывает и другие ключевые точки региона. За пять месяцев 2025 года в Мангистауской области построена и модернизирована 91 базовая станция, из них 44 в стандарте 5G. Сеть уже работает в Жанаозене, Баутино и ряде других населённых пунктов.

Мы строим сеть в строгом соответствии с лицензионными обязательствами, и в то же время стараемся идти с опережением. На сегодня мы уже перевыполнили план не только на 2025 и 2026 годы, но и частично закрыли объёмы 2027 года. Это стало возможным благодаря чёткой логистике, внимательному планированию и поддержке региона. Актау - один из наших приоритетов, где мы создаём инфраструктуру будущего с запасом на рост потребностей, – прокомментировал Игорь Лялин, директор по эксплуатации и развитию сети Kcell.

Цифровая трансформация и новый уровень повседневной жизни

Параллельно с внедрением 5G проводится модернизация сети 4G: скорость в этом стандарте увеличилась на 33%, объём трафика вырос на 7%, а общее интернет-потребление в регионе увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отражает изменения в образе жизни: всё больше жителей региона используют смартфоны не только для общения, но и для покупок, обучения, финансовых операций, телемедицины и других цифровых сервисов.

Актау закрепляет позиции одного из самых динамично развивающихся цифровых центров Казахстана. Рост показателей 5G, активное строительство сети и повышение качества связи позволяют городу перейти на новый уровень мобильной доступности и создать основу для развития умных сервисов. Всё это делает связь не просто услугой, а полноценной частью городской инфраструктуры.

Айлин Оразбаева