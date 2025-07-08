Более тысячи детей из Мангистауской области получают бесплатное образование под крылом КазМунайГаза и Samruk-Kazyna Trust

По образовательной программе «Жарқын Болашақ», реализуемой в Мангистауской области, в этом году выпустились 166 школьников и студентов. С 2022 года проект предоставляет детям и молодежи региона в возрасте от 12 до 22 лет возможность бесплатно обучаться в лучших школах и колледжах Казахстана, а также всесторонне развиваться с профессиональной и личностной стороны. Сегодня мы расскажем вам о выпускниках «Жарқын Болашақ», которые благодаря программе не боятся ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результатов.

Проект «Жарқын Болашақ» реализуется при поддержке национальной компании «КазМунайГаз» и фонда Samruk-Kazyna Trust от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», а оператором является фонд Bilim Foundation.

В 2025 году по программе выпустились 166 студентов, из них 78 окончили школы, 88 — колледжи. Лучшие учебные заведения охватывают такие города как Астана, Алматы, Тараз, Караганда, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Павлодар и Кокшетау. Среди выбранных выпускниками специальностей — туризм, переводческое дело, программное обеспечение, педагогика, менеджмент, право и другие. Отметим, что участники программы самостоятельно выбирают направление обучения из более чем 100 специальностей.

Большинство выпускников 2025 года планируют поступить в высшие учебные заведения, как и студенты годом ранее: тогда 112 из 118 выпускников поступили в престижные вузы, такие как Назарбаев Университет, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби и Казахстанско-Британский технический университет.

Программа „Жарқын Болашақ“ в первую очередь направлена на детей Жанаозена и районов Мангистауской области. Со старта проекта — 2022/2023 учебного года бесплатное образование получили 1 247 детей, в этом году грантами охватили 571 ребенка. Кроме того, в текущем году участники программы учатся в 60 колледжах и пяти школах в 11 крупных городах Казахстана. Мы также понимаем, что дети уезжают из привычных мест в новые города, и близкие за них переживают. Поэтому регулярно предоставляем родителям информацию об их успеваемости, дисциплине и общем состоянии, а специальные координаторы сопровождают каждого обладателя гранта. Отмечу также, что, помимо обучения, участникам программы оплачивают общежитие, питание, дорожные расходы, а также повышенную стипендию, — подчеркивает бизнес-партнер по человеческим ресурсам национальной компании «КазМунайГаз» Гульшара Абдыкаликова.

Цель программы — не только дать профессиональное образование с финансовой поддержкой, но и обеспечить всестороннее развитие молодежи. При этом главными критериями отбора являются как академическая подготовка кандидатов, так и их желание учиться и готовность переехать в другой город, чтобы освоить выбранную профессию и стать высококлассным специалистом в своей сфере. Именно с такими намерениями приняли участие в программе выпускники этого года Жусип Жетгенбай, Бекжан Өтелген и Фариза Елдаш.

Сейчас молодой художник Жусип Жетгенбай не представляет своей жизни без искусства, но было время, когда он не знал, что скульптуру преподают как отдельную дисциплину. Сначала юноша учился рисованию в Доме творчества в Жанаозене, а также изучал тонкости работы с различными материалами, включая дерево и камень. Но со временем Жусип понял, что хочет расти как профессионал, и задумался о том, как ему развиваться в творчестве.

Сначала я даже не знал, что скульптура преподается как отдельная специальность. Но мама с сестрой узнали о программе „Жарқын Болашақ“ и возможностях, которые она дает, и мы подали документы в колледж Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Я очень рад предоставленной возможности учиться в Алматы. Теперь я понимаю, что этот шаг стал для меня решающим и важным. Я получал уроки у известных казахстанских скульпторов и углубился в историю искусств. Такие учителя как Санат Байсынов показали мне, что важны не только техника и форма, но и глубина и идея произведения, — говорит Жусип.

Главное в творчестве Жусипа — красота родного края: одна из его скульптур под названием «Маң дала, маңғаз мекен — Маңғыстау» родилась из ностальгии по привычным с детства местам. Через верблюда, словно несущего на себе горы, художник передал величественный дух своей малой родины.

В будущем Жусип планирует открыть в Актау школу скульптуры и музей: в этих пространствах должны быть представлены как его работы, так и произведения других казахстанских и зарубежных скульпторов. А глобальная цель молодого художника — пробудить интерес населения Мангистау к искусству скульптуры и придать этому направлению новый импульс. К сожалению, сейчас в регионе крайне мало людей, понимающих и развивающих скульптуру, но Жусип планирует своей работой исправить эту ситуацию.

Не менее амбициозные мечты у еще одного выпускника программы Бекжана Өтелген. Он учится в Строительно-техническом колледже Астаны по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Эта сфера близка мне с детства — всегда было интересно водить машину и изучать ее устройство. За три года в колледже мы освоили конкретные технические навыки, такие как автоэлектроника, диагностика, замена колес, а также получили практический опыт. Наши мастерские полностью оснащены современным оборудованием, и у нас есть все условия для практического обучения. Сейчас я готовлюсь к ЕНТ, хочу поступить в университет и продолжить свое образование, — рассказывает Бекжан.

По мнению Бекжана, ценность «Жарқын Болашақ» заключается не только в финансовой поддержке детей и молодежи, но и в том, что они получают полноценную социальную и психологическую помощь на протяжении всего обучения. В будущем он мечтает открыть собственный центр по ремонту и обновлению автомобилей, объединив таким образом технические знания с предпринимательским подходом.

Еще одна разносторонняя личность под крылом программы — студентка Строительно-технологического колледжа Кокшетау по специальности «Повар-кондитер» Фариза Елдаш. Кроме учебы, она занимается волейболом, участвует в соревнованиях, а еще любит читать книги. Однако, главное хобби, которое переросло в профессию, — кондитерское дело, которым она загорелась еще в детстве, и окончательно выбрала карьерный путь после шестого класса.

Мне здесь все нравится — и учебный процесс, и новый этап жизни. Особенно интересна практика: работать с разными людьми, наблюдать за настоящими поварами меня сильно вдохновляет. Программа „Жарқын Болашақ“ открывает передо мной множество возможностей. Она действительно указывает нам путь в светлое будущее, помогает обрести уверенность в себе, всерьез задуматься о жизни, выбрать будущую профессию. Наблюдая за другими молодыми людьми, их стремлениями и целями, начинаешь равняться на них и усерднее учиться. К тому же „Жарқын Болашақ“ значительно расширила мой кругозор — особенно в том, как образование расширяет перспективы, — признается Фариза.

В будущем выпускница мечтает открыть свою кофейню, в которой будет предлагать посетителям свежую выпечку, потому что больше всего любит работать с тестом. Ей интересен сам процесс: текстура продуктов, подбор ингредиентов и точность граммовок — все это требует внимания и ответственности, а одна ошибка может испортить финальное качество изделия. Именно сложность и ответственность работы привлекают Фаризу, поэтому она уже прошла практику в нескольких кофейнях, чтобы получить как можно больше опыта в качестве кондитера.

Мы рады, что проект помог учащимся реализовать себя и стать специалистами. Сегодня порядка 40 детей выбрали рабочие направления — электротехника и автоматизация, авиация, горнодобывающее дело и другие. Мы желаем ребятам успехов и надеемся, что каждый внесет свой вклад в развитие нашей страны, — говорит заместитель генерального директора фонда Samruk-Kazyna Trust Досбол Кушербаев.

Истории Жусипа, Бекжана и Фаризы — лишь три примера из сотен историй выпускников и участников программы, которые доказывают, что инвестиции в образование и раскрытие потенциала молодежи приносят пользу уже на этапе обучения. «Жарқын Болашақ» не просто дарит молодым людям из Мангистау возможность получить востребованную профессию — это шанс смело мечтать, разрушая стереотипы и расширяя горизонты будущего.

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