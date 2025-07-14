Виктор Кох: Написать книгу меня побудила жизнь

В Актау состоялась презентация первой книги трилогии «не Всё так просто». Ее автор – известный в Казахстане предприниматель и меценат Виктор Михайлович Кох. Первая книга романа носит название «Фрау Эрика». Каждая из шести глав книги – рассказ от первого лица каждого из главных героев о своей жизни, её радостях и горестях.

Фото Сергея Ахмирова

Повествование охватывает большой временной отрезок – с начала сороковых до второй половины пятидесятых. Эти годы стали испытанием для всего Советского Союза, для всех его жителей. И книга показывает, как по-разному ведут себя люди в тяжёлые времена.

Представляя труд двух лет своей жизни, автор определил созидание книги внутренней потребностью. Название трилогии Виктор Кох объяснил, ссылаясь на библейское высказывание - «слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите». Не все так просто в жизни, как нам бы хотелось.

Писатель попытался донести до широкой аудиторию жестокую правду о войне, той, что окончилась 80 лет назад. О жизни после войны. Книга написана, по сути, для потомков. И для современников. Книгу уже готовы перевести на польский язык. Заинтересованность проявила и Грузия.

Современники Виктора Коха, прочтя книгу в рукописи, говорили на презентации о ее своевременности. И вневременности.

Сергей Лобач, старожил Актау, вспоминает:

Я читал книгу отрывками, по мере написания. Я был потрясен. То, что пишет Виктор, созвучно рассказам моего деда, фронтовика. А наша семья жила в годы войны в Новочеркасске. Все так близко! Это великолепная книга!

Основная тема первого тома – любовь советской немки Эрики и русского офицера Красной армии Ивана. Любовь, выдержавшая проверку на прочность разлукой, страданиями, немецким пленом и ГУЛАГом. Но знакомит нас с главными героями основной рассказчик Герман Цайзер, молодой человек, которого жизнь столкнула с Эрикой Теодоровной, преподавательницей немецкого языка, и её мужем Иваном Степановичем.

Эрика Теодоровна – реальный человек. И реальны все подробности ее жизнеописания

Если вы прочтете мою книгу, поверьте – все детали в ней верны. Начиная от адресов, заканчивая званиями немецких офицеров. От меня там – осознание правды, оправдания поступков, понимание неотвратимости рока. Ну и, конечно, художественный вымысел в деталях. Эти моменты – мое воображение, мое понимания времени и судьбы, - говорит Виктор Кох.

Как говорит Виктор Кох, с фрау Эрикой и ее мужем Иваном жизнь столкнула его в семидесятые годы прошлого века. Герои книги тогда прожили большую часть жизни.

Их рассказы – это пережитое, рассматриваемое через призму времени. В книге есть пронзительные моменты. Эрика в оккупации, Иван в немецком плену.

Во время презентации Виктор Кох прочел отрывок, повествующий о дороге военнопленного героя книги в Германию. Равнодушных в зале не было. А ведь многим еще предстоит прочесть о невероятном упорстве Эрики, которая добилась освобождения любимого. Об их жизни в Германии. О рождении детей и возвращении на родину. О прессинге НКВД. Об аресте Ивана и его пребывании в Норильских лагерях.

Жизнь сталкивает героев с множеством разных людей. И каждый – это свой мир, своя судьба. Семья Ивана, офицеры Рейха, интернированные обрусевшие немцы. Священник, лётчик и уголовники в ГУЛАГе. На примере их жизней можно изучать историю страны, которая называлась Советским Союзом. И хотя, по словам Виктора Коха, тот факт, что книга вышла в год 80-летия Победы, это случайность, роман «не ВСЁ так просто» очень актуален сегодня. Его главные герои – люди, пережившие войну, их воспоминания и переживания бесценны.

На презентацию первой книги Виктора Коха собралось более ста человек. Каждого автор пригласил лично. И пообещал, что каждому пришлет книгу с дарственной надписью. В фолиант будет вложен номер счета семьи, которая сегодня очень нуждается в помощи. В этой семье семеро детей, пять из которых инвалиды. Получатель книги сможет сам решить, как помочь этой семье.

Так Виктор Кох ненавязчиво пытается привлечь своих друзей к высокой миссии помощи. О своей роли в меценатстве он рассуждать не любит. Но факты говорят сами за себя. Именно Виктору Коху мы обязаны созданию и публикации труда Тамары Павленко «Золотые россыпи памяти», изданию ее собрания сочинений, публикации книги Станислава Ли «Душа Мангистау», и это далеко не весь список.

Но есть у мецената и проекты музыкальные. Презентацию предваряли композиции студии AlgaRhythm, созданию которых поспособствовал Виктор Михайлович. Песни об Актау и Мангистау в исполнении жителей нашего края, как нельзя лучше, отражают отношение Виктора Коха к земле, ставшей ему родной.

И, по слова Виктора Коха, эта земля, и Каспий, бьющийся у порога его дома, дают вдохновение. И желание писать. Второй том трилогии практически дописан. Автор работает над третьим.

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