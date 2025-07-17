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17.07.2025, 17:20

Светлая память Ибрагиму Меджидовичу Магарамову

Новости Актау 0 4 511

В июле родные, друзья и коллеги вспоминают Ибрагима Меджидовича Магарамова — специалиста, профессионала, надёжного друга, любящего мужа и заботливого отца. Он родился 30 января 1957 года, ушёл из жизни 6 июля 2020 года на 64-м году жизни.

Светлая память Ибрагиму Меджидовичу Магарамову
Светлая память Ибрагиму Меджидовичу Магарамову

Для многих жителей города Актау он был известен как эксперт в сфере технического и программного обеспечения. В 1984 году, окончив Саратовский государственный университет, он начал свой карьерный путь в качестве инженера и начальника технического обслуживания ЭВМ в АО «Мангистаумунайгаз», носившем в тот год название ПО «Мангышлакнефть».

Как и для всего мира, так и для жителей Актау, компьютер был тогда новым явлением, поэтому в масштабах маленького города Ибрагим Меджидович оказался единственным специалистом, способным понимать эту технику. Такая востребованность привела к тому, что он не смог работать на одном месте и идти вверх по карьерной лестнице.

Его профессиональный рост заключался в расширении круга людей и учреждений, которым он помогал. Это были различные учебные и медицинские учреждения, предприятия, компании, и просто люди, которые нуждались в технической поддержке — всех просто не перечислить.

Сам он шутя называл себя «скорой технической помощью». Сев рано утром за руль, он выезжал на очередной вызов и мог работать до ночи. Порой его помощь требовалась и ночью, и Ибрагим Меджидович не отказывал. Одним из примеров такой необходимости была работа на хлебозаводе «Магаш Нан», в котором производственные процессы проводились ночью, и отказ означал бы приостановку производства.

Ибрагим Меджидович был человеком, который ставил долг превыше всего. Его не останавливали ни плохое самочувствие, ни плохое настроение. Так было и в последние дни его жизни. Заболев ковидом, он продолжал работать, пока болезнь не одержала верх…

Такое отношение у него проявлялось как в профессиональной, так и семейной жизни. Он был любящим мужем и заботливым отцом троих детей. В возрасте 63 лет Ибрагим Меджидович ушёл из жизни, отдав все свои силы семье и нашему городу.

Мы с благодарностью вспоминаем его самоотверженность, его требовательность к себе и к окружающим, его любовь к труду и знаниям, ничем не сломленную силу духа и чувство юмора.

Будучи рождённым и выросшим в Дагестане, но прожив большую часть жизни в Казахстане, на вопрос: «Кто ты по национальности?» — он с улыбкой на лице отвечал: «Казах лезгинского производства!»

Спасибо тебе, наш дорогой Ибрагим! Мы любим и помним тебя!

Семья Ибрагима Меджидовича помнит помощь и поддержку, оказанную его односельчанами, друзьями, родными, коллегами, работниками морга, коллективом и руководством ТОО «Магаш Нан» в горькие дни утраты, и благодарна им за это.

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