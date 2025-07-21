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21.07.2025, 09:24

Спартакиада КазМунайГаза стартовала в Актау

Новости Актау 0 2 392

Спортивное мероприятие пройдет с 20 по 24 июля. Участие в состязаниях примут более 700 человек из 30 дочерних и зависимых организаций КМГ. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, стрельба из лука, шахматы, киберспорт, плавание, тогыз-кумалак, аркан тарту, армрестлинг и асык ату.

Спартакиада КазМунайГаза стартовала в Актау
Спартакиада КазМунайГаза стартовала в Актау

Отметим, что в спартакиаде примут участие сборные команды «Петро Казахстан Ойл Продактс», «Озенмунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Мангистаумунайгаз», Каражанбасмунай», «КазТрансОйл», Казахтуркмунай», «Oil Services Company», «Озенмунайсервис», «КазГерМунай», «КазМунайГаз», «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», «Казахойл Актобе», «Павлодарский нефтехимический завод», «КазГПЗ», «КМГ Инжиниринг», «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», «Ойл Транспорт Корпорейшэн», «KMG EP Catering», «Мунайтелеком», «KMG Drilling&Services», «Мангистауэнергомунай», «Силлено», «Урихтау Оперейтинг», «Казмортрансфлот», «КМГ Карачаганак», «KMG Barlau», «Dunga Operating GMBH», «КМГ Кашаган Б.В.», ТОО «Oil Construction Company».

️Результаты соревнований по всем видам спорта будут публиковаться на наших информационных каналах.

«КазМунайГаз» уделяет пристальное внимание пропаганде здорового образа жизни, популяризации спорта и укреплению корпоративного духа. Компания на ежегодной основе проводит спортивные мероприятия, в том числе благотворительные марафоны.

Айжан Маштакова

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