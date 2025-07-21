Спартакиада КазМунайГаза стартовала в Актау

Спортивное мероприятие пройдет с 20 по 24 июля. Участие в состязаниях примут более 700 человек из 30 дочерних и зависимых организаций КМГ. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, стрельба из лука, шахматы, киберспорт, плавание, тогыз-кумалак, аркан тарту, армрестлинг и асык ату.