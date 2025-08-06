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Мангистауская область вошла в число регионов с самым активным развитием мобильной сети пятого поколения. Только в 2025 году здесь было построено 54 новых 5G станций и 71 станция 4G, а общее число действующих точек 5G в регионе достигло 112.

5G уже здесь: Kcell усилили связь в Мангистауской области

Высокоскоростной интернет уже доступен в таких городах, как Актау, Жанаозен и Баутино, и продолжает охватывать новые населённые пункты. По официальным данным компании, уже 54% жителей Мангистауской области имеют доступ к 5G. Высокоскоростной интернет стал частью повседневной жизни: обучение, удалённая работа, видеосвязь и развлечения доступны без перебоев и ожидания.

Для Мангистауской области это новые возможности. Уже сейчас туристы и местные жители спокойно ведут эфиры и загружают фото с пляжа в Актау без перебоев, возможно, совсем скоро туристам можно будет вести прямой эфир с вершины Бозжыра, а мастера из Шетпе смогут продавать свои изделия онлайн, а нефтяные компании из Жанаозена использовать управляемые дроны, благодаря инфраструктуре 5G, для учета и анализа своей работы. Скорость станет частью ландшафта. Но даже сейчас связь стала быстрее и стабильнее.

Kcell и activ — бренды, которые появились в Казахстане и продолжают развиваться здесь. Их история началась в конце 90-х, и с тех пор они стали большой частью развития цифровизации страны. В отличие от других компаний, чьи управляющие структуры находятся за рубежом, kcell и active входят в состав национального оператора и являются казахстанскими брендами.

Камила Ильясова