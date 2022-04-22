«Жёлтый рынок» в Актау устанавливал самые высокие цены на аренду по Казахстану: начато расследование

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«Жёлтый рынок», как сообщили в антимонопольном департаменте, устанавливал самые высокие цены на аренду по Казахстану.



- Инициировано расследование в отношении «Жёлтого рынка», в лице ТОО «ПФ «Магаш», который занимал доминирующее положение среди рынков, занимающихся реализацией социально-значимых продовольственных товаров. Предварительно установлено, что цена за аренду - пространство для реализации продуктов питания «Магаш» - самая высокая по республике и доходит до 7500 тысяч тенге за один квадратный метр, - сообщает Антимонопольный департамент Мангистауской области.



В ведомстве отметили, что завышенная стоимость аренды влияет на цену продовольственных товаров и продукты питания.



- Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК), в том числе по установлению монопольно высокой цены на аренду помещений. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет конфискован монопольный доход с наложением штрафа в размере трёх процентов от дохода, также при выявлении нарушений уголовного наказуемого деяния материалы будут направлены в правоохранительные органы, - добавили в департаменте.