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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 2495

«Жёлтый рынок» в Актау устанавливал самые высокие цены на аренду по Казахстану: начато расследование

Антимонопольный орган начал расследование в отношении «Жёлтого рынка». По предварительной информации, на базаре необоснованно завышались цены на аренду мест, что в итоге влияло на подорожание продуктов и продовольственных товаров. Об этом сообщает Антимонопольный департамент Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
«Жёлтый рынок», как сообщили в антимонопольном департаменте, устанавливал самые высокие цены на аренду по Казахстану.

- Инициировано расследование в отношении «Жёлтого рынка», в лице ТОО «ПФ «Магаш», который занимал доминирующее положение среди рынков, занимающихся реализацией социально-значимых продовольственных товаров. Предварительно установлено, что цена за аренду - пространство для реализации продуктов питания «Магаш» - самая высокая по республике и доходит до 7500 тысяч тенге за один квадратный метр, - сообщает Антимонопольный департамент Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что завышенная стоимость аренды влияет на цену продовольственных товаров и продукты питания.

- Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК), в том числе по установлению монопольно высокой цены на аренду помещений. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет конфискован монопольный доход с наложением штрафа в размере трёх процентов от дохода, также при выявлении нарушений уголовного наказуемого деяния материалы будут направлены в правоохранительные органы, - добавили в департаменте.



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Комментарии ( 5 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:23
sake bakeevich,
Лучше его сапсм не знать
 
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  • sakura.68
 GuF (Посетители) Сегодня, 12:55
sake bakeevich,
Да вроде весь город знает кто это
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 12:40
Имя хозяина рынка в студию!!! Родина должна знать своих героев! Мы ж его кормим в конце концов!
 
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alixah (Посетители) Сегодня, 11:56
Наконец-то проснулись.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:43
7500 тысяч тенге за один квадратный метр

Арендаторы молча платили и их это устраивало, потому, что завышенная стоимость аренды влияет на цену продовольственных товаров и продукты питания., вот и получается, что в конечном счёте покупатель из своего кармана оплачивал часть аренды...
 
 

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