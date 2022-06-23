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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:16

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«Каскор-Транссервис» и «КазТрансГаз Аймак» оштрафовали после жалоб бизнесменов

С начала года по жалобам жителей и предпринимателей проведены проверки двух субъектов. Речь идет о «Каскор-Транссервис» и «КазТрансГаз Аймак». Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента по регулированию естественных монополий области Жандос Салимов.

Фото из доступных источников
Бизнесмены обратились с жалобами на компании «Каскор-Транссервис» и «КазТрансГаз Аймак».

- На одно из учреждений наложен штраф в размере 4 900 800 тенге, в сокращенном порядке выплачено 2 450 400 тенге. На вторую организацию составлен протокол, однако дело об административном правонарушении в связи с подачей жалобы встречной стороной временно приостановлено. Кроме того, департаментом за несвоевременное предоставление отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы на 1 мая наложено административное взыскание в виде штрафа на 10 субъектов естественных монополий на общую сумму 6 841 560 тенге. По шести субъектам дела рассмотрены в сокращенном порядке, оплачено штрафов на сумму 2 021 580 тенге, - сообщил Жандос Салимов.

Кроме того, в регионе выявили факты превышения установленной цены на розничную реализацию ГСМ. Такие нарушения обнаружили в деятельности пяти предпринимателей. Материалы дела направлены в суд.

По данным спикера, в настоящее время в государственном регистре субъектов естественных монополий по Мангистауской области зарегистрировано 49 субъектов, из них в местном отделе – 47, в республиканском – 2 субъекта естественной монополии. Всего оказано 76 услуг, в том числе 18 услуг по тепловой энергии, 21 услуга по водоснабжению, 11 - по водоотведению, 14 - по передаче электроэнергии, 10 - по подъездным путям и две услуги по транспортировке товарного газа.



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