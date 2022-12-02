TotalEnergies продаёт свою долю в месторождении Дунга Мангистауской области

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В компании отмечают, что это делается в рамках реализации стратегии энергетического перехода в Казахстане.



- 28 ноября 2022 года TotalEnergies подписала соглашение о продаже своей дочерней компании Total E&P Dunga GmbH казахстанской компании Oriental Sunrise Corp Ltd на сумму 330 млн долларов, – сообщили в Total.



Total E&P Dunga GmbH владеет 60 процентов в нефтяном месторождении Дунга в Казахстане, что даёт чистую добычу около 7,4 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Другими участниками компании являются Oman Oil Company Limited – 20 процентов и Partex Kazakhstan Corporation – 20 процентов.



Сделка подлежит одобрению властями Казахстана и отказу от преимущественных прав партнёров.



Нефтегазовое месторождение «Дунга» расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области. Геологические запасы составляют 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа. Месторождение разрабатывается в рамках договора о разделе продукции.



Кроме того, сообщается, что TotalEnergies расширит присутствие в сфере возобновляемых источников энергии в Казахстане. В дополнение к двум действующим солнечным электростанциям (мощностью 128 МВт) Total Eren подписала соглашение со своими партнёрами «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» о развитии проекта «Мирный».



Он будет представлять из себя 200 ветряных турбин общей установленной мощностью 1 ГВт, объединённых с системой хранения аккумуляторных батарей мощностью 600 МВтч. Проект должен обеспечить более одного миллиона человек в Казахстане низкоуглеродной электроэнергией.