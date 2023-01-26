В Мангистау планируют построить завод по переработке газа стоимостью около 170 миллиардов тенге

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В министерстве пояснили, что на текущий момент вопрос с финансированием решен. Кроме того, как сообщает LS, проводятся тендерные процедуры для определения поставщика услуг.
- Согласно технико-экономическому обоснованию, сметная стоимость проекта составляет 167,7 миллиарда тенге, - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проект будет реализован за счет заемных средств.
Данные по мощности и созданию рабочих мест после ввода завода в министерстве не озвучили. Однако добавили, что во время строительства будет задействовано 300 человек.
- Согласно технико-экономическому обоснованию, сметная стоимость проекта составляет 167,7 миллиарда тенге, - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проект будет реализован за счет заемных средств.
Данные по мощности и созданию рабочих мест после ввода завода в министерстве не озвучили. Однако добавили, что во время строительства будет задействовано 300 человек.
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