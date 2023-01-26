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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 270

В Мангистау планируют построить завод по переработке газа стоимостью около 170 миллиардов тенге

Новый проект строительства газоперерабатывающего завода в Мангистауской области планируют реализовать в 2024-2025 годы. Об этом сообщили в министерства энергетики, передает LS.

Фото из открытых источников
В министерстве пояснили, что на текущий момент вопрос с финансированием решен. Кроме того, как сообщает LS, проводятся тендерные процедуры для определения поставщика услуг.

- Согласно технико-экономическому обоснованию, сметная стоимость проекта составляет 167,7 миллиарда тенге, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что проект будет реализован за счет заемных средств.

Данные по мощности и созданию рабочих мест после ввода завода в министерстве не озвучили. Однако добавили, что во время строительства будет задействовано 300 человек.



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