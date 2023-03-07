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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 297

Строительство зернового терминала в порту Курык завершено на 80 процентов

Степень готовности зернового терминала в порту Курык составляет 80%. Запуск терминала мощностью 1 млн тонн в год с единовременным хранением 25 000 тонн зерновых культур планируется в этом году - после проведения электросетей и строительства железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Аким области Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с представителями ТОО «Kaspi Grain Way». Предприятие занимается строительством зернового терминала в порту Курык.

Реализация проекта позволит создать 30 постоянных рабочих мест.

- Зерновой терминал очень нужен региону, в связи с этим необходимо обеспечить отсутствие препятствий в ходе выполнения проекта. Если есть какие-либо проблемы, ответственные специалисты должны принять оперативные меры в рамках действующего законодательства. Запуск терминала позволит повысить конкурентоспособность транспортного маршрута, увеличить грузопоток, нарастить экспортный потенциал и усовершенствовать процесс грузовых перевозок через порт Курык. Это повысит транзитно-экспортный потенциал страны и будет способствовать развитию отечественного малого и среднего предпринимательства, - сказал Нурлан Ногаев.



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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • ЁмоЁ
  • Placida
  • Papirosso
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:39
Два зерновых терминала уже давно есть в порту Актау. Не думаю что они сильно загружены работой, скорее наоборот

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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