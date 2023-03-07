Строительство зернового терминала в порту Курык завершено на 80 процентов

Фото из архива Lada.kz

Аким области Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с представителями ТОО «Kaspi Grain Way». Предприятие занимается строительством зернового терминала в порту Курык.



Реализация проекта позволит создать 30 постоянных рабочих мест.



- Зерновой терминал очень нужен региону, в связи с этим необходимо обеспечить отсутствие препятствий в ходе выполнения проекта. Если есть какие-либо проблемы, ответственные специалисты должны принять оперативные меры в рамках действующего законодательства. Запуск терминала позволит повысить конкурентоспособность транспортного маршрута, увеличить грузопоток, нарастить экспортный потенциал и усовершенствовать процесс грузовых перевозок через порт Курык. Это повысит транзитно-экспортный потенциал страны и будет способствовать развитию отечественного малого и среднего предпринимательства, - сказал Нурлан Ногаев.