Почти 7 тысяч тонн казахстанской нефти отгрузили из порта в Актау для поставки в Баку

По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.



Хироши Икеда выразил благодарность коллективу АО «КазТрансОйл» и другим организациям, участвовавшим в процессе, за своевременно выполненную работу в соответствии с требованиями техники безопасности.



Представитель INPEX North Caspian Sea, Ltd также сообщил, что компания продолжит сотрудничество по развитию резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Республики Казахстан и АО НК «КазМунайГаз».