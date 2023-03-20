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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 179

Почти 7 тысяч тонн казахстанской нефти отгрузили из порта в Актау для поставки в Баку

В порту Актау успешно завершилась первая тестовая отгрузка нефти в объеме 6 900 тонн с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку. Грузоотправителем нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

фото пресс-службы АО «Казтрансойл»
По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

Хироши Икеда выразил благодарность коллективу АО «КазТрансОйл» и другим организациям, участвовавшим в процессе, за своевременно выполненную работу в соответствии с требованиями техники безопасности.

Представитель INPEX North Caspian Sea, Ltd также сообщил, что компания продолжит сотрудничество по развитию резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Республики Казахстан и АО НК «КазМунайГаз».



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