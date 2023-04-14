Актаускому морскому порту могут вернуть статус международного

Фото из архива Lada.kz
Правительство планирует вернуть Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Гавань лишилась его в 2018 году в ходе подготовки к приватизации, поскольку международный статус порта являлся тогда препятствием для продажи частным инвесторам.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили соответствующее постановление, опубликованное на сайте «Открытые НПА».
Единственным акционером торгового порта Актау является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», с ноября 2013 года акции гавани находятся в доверительном управлении нацкомпании «Казахстан темир жолы».
Как сообщает «Курсив», основными грузами, обрабатываемыми в порту Актау, являются нефть и зерно: в 2021 году на нефть пришлось 62,7 процента всего грузооборота главной морской гавани Казахстана. В отчётности порта говорится, что с 2012 года по 2021 год его грузооборот упал втрое — с 11 млн тонн до 3,5 млн тонн, а объём перевалки нефти по итогам 2021 года достиг 10-летнего минимума.
В 2023 году Казахстан активно использует порт Актау для экспорта нефти в обход России. В апреле «КазТрансОйл» планирует отгрузить через Актау 125 тыс. тонн нефти для дальнейшей закачки в нефтепровод из Азербайджана в Турцию. Представители трубопроводной монополии также заявляли о технической возможности экспорта через Актау до 6,2 млн тонн казахстанской нефти в год.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили соответствующее постановление, опубликованное на сайте «Открытые НПА».
Единственным акционером торгового порта Актау является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», с ноября 2013 года акции гавани находятся в доверительном управлении нацкомпании «Казахстан темир жолы».
Как сообщает «Курсив», основными грузами, обрабатываемыми в порту Актау, являются нефть и зерно: в 2021 году на нефть пришлось 62,7 процента всего грузооборота главной морской гавани Казахстана. В отчётности порта говорится, что с 2012 года по 2021 год его грузооборот упал втрое — с 11 млн тонн до 3,5 млн тонн, а объём перевалки нефти по итогам 2021 года достиг 10-летнего минимума.
В 2023 году Казахстан активно использует порт Актау для экспорта нефти в обход России. В апреле «КазТрансОйл» планирует отгрузить через Актау 125 тыс. тонн нефти для дальнейшей закачки в нефтепровод из Азербайджана в Турцию. Представители трубопроводной монополии также заявляли о технической возможности экспорта через Актау до 6,2 млн тонн казахстанской нефти в год.
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