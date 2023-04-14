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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:24

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Актаускому морскому порту могут вернуть статус международного

Министерство инфраструктурного развития РК подготовило постановление правительства о придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения. Документ опубликован на сайте Открытые НПА.

Фото из архива Lada.kz
Правительство планирует вернуть Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Гавань лишилась его в 2018 году в ходе подготовки к приватизации, поскольку международный статус порта являлся тогда препятствием для продажи частным инвесторам.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили соответствующее постановление, опубликованное на сайте «Открытые НПА».

Единственным акционером торгового порта Актау является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», с ноября 2013 года акции гавани находятся в доверительном управлении нацкомпании «Казахстан темир жолы».

Как сообщает «Курсив», основными грузами, обрабатываемыми в порту Актау, являются нефть и зерно: в 2021 году на нефть пришлось 62,7 процента всего грузооборота главной морской гавани Казахстана. В отчётности порта говорится, что с 2012 года по 2021 год его грузооборот упал втрое — с 11 млн тонн до 3,5 млн тонн, а объём перевалки нефти по итогам 2021 года достиг 10-летнего минимума.

В 2023 году Казахстан активно использует порт Актау для экспорта нефти в обход России. В апреле «КазТрансОйл» планирует отгрузить через Актау 125 тыс. тонн нефти для дальнейшей закачки в нефтепровод из Азербайджана в Турцию. Представители трубопроводной монополии также заявляли о технической возможности экспорта через Актау до 6,2 млн тонн казахстанской нефти в год.



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