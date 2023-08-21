Нефтяные компании Мангистау вошли в топ-10 крупнейших налогоплательщиков

Традиционно самыми крупными плательщиками налогов являются компании горнодобывающей промышленности: общая сумма налоговых отчислений по этому сектору в 2022 году составила 9,5 трлн тенге, сообщает Ranking.kz. Далее идут обрабатывающая промышленность (1,5 трлн тенге) и сектор торговли (835,5 млрд тенге).В топ-5 отраслей вошли финансовая и страховая деятельность, а также транспорт и складирование: 452,5 млрд тенге и 365,1 млрд тенге соответственно.В целом в топ-10 крупнейших налогоплательщиков вошли следующие компании:- «Тенгизшевройл» — 4,6 трлн тенге;- «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» — 1,4 трлн тенге;- «Мангистаумунайгаз» — 434,9 млрд тенге;- «Озенмунайгаз» — 269,7 млрд тенге;- «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» — 239,1 млрд тенге;- «Каражанбасмунай» — 205,9 млрд тенге;- «СНПС-Актобемунайгаз» — 190,2 млрд тенге;- «Азиатский Газопровод» — 166,5 млрд тенге;- «Филип Моррис Казахстан» — 161,8 млрд тенге;- «Эмбамунайгаз» — 159,3 млрд тенге.Восемь из 10 крупнейших налогоплательщиков страны занимаются добычей сырой нефти и попутного газа.Ниже представлен список 50 крупнейших налогоплательщиков страны.