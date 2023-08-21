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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 582

Нефтяные компании Мангистау вошли в топ-10 крупнейших налогоплательщиков

Аналитики Ranking.kz решили выяснить, сколько налогов выплачивают в бюджет компании из разных отраслей экономики. По последним данным, в список крупных налогоплательщиков попали нефтяные компании Мангистау.

Иллюстративное фото
Традиционно самыми крупными плательщиками налогов являются компании горнодобывающей промышленности: общая сумма налоговых отчислений по этому сектору в 2022 году составила 9,5 трлн тенге, сообщает Ranking.kz. Далее идут обрабатывающая промышленность (1,5 трлн тенге) и сектор торговли (835,5 млрд тенге).

В топ-5 отраслей вошли финансовая и страховая деятельность, а также транспорт и складирование: 452,5 млрд тенге и 365,1 млрд тенге соответственно.

В целом в топ-10 крупнейших налогоплательщиков вошли следующие компании:

- «Тенгизшевройл» — 4,6 трлн тенге;
- «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» — 1,4 трлн тенге;
- «Мангистаумунайгаз» — 434,9 млрд тенге;
- «Озенмунайгаз» — 269,7 млрд тенге;
- «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» — 239,1 млрд тенге;
- «Каражанбасмунай» — 205,9 млрд тенге;
- «СНПС-Актобемунайгаз» — 190,2 млрд тенге;
- «Азиатский Газопровод» — 166,5 млрд тенге;
- «Филип Моррис Казахстан» — 161,8 млрд тенге;
- «Эмбамунайгаз» — 159,3 млрд тенге.

Восемь из 10 крупнейших налогоплательщиков страны занимаются добычей сырой нефти и попутного газа.

Ниже представлен список 50 крупнейших налогоплательщиков страны.

Нефтяные компании Мангистау вошли в топ-10 крупнейших налогоплательщиков



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Комментарии ( 1 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 22:01
А население которое ни за что платит по принуждению, на каком месте ?

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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